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排審青年基本法 劉書彬林宜瑾隔空交鋒

中央社／ 台北30日電

台灣民眾黨立委劉書彬說，青年基本法已有行政院版本，但民進黨立委、立法院教育及文化委員會召委林宜瑾卻不排案，怠忽職守。林宜瑾今天說，這完全是惡意曲解，希望未來排審時，民眾黨不要堅持硬過有違憲疑慮的條文。

立法院教育及文化委員會成員、民眾黨立委劉書彬29日在臉書撰文表示，青年基本法草案在5月初已有行政院版本，且該法已經過公聽會召開、委員會詢答程序，如今將近3個月過去，林宜瑾卻未有排審之意，難道民進黨對待青年就是這種態度。

劉書彬說，青年基本法草案被行政院列為重要政策，然而林宜瑾明明5月就可以將草案交付委員會逐條審查，卻毫無作為、怠忽職守，造成議事延宕，讓法案躺了3個月未能進行逐條審查，究竟是林宜瑾刻意無視行政院版本、忽視青年權益，還是民進黨從上到下，都只打算拿青年基本法來騙選票。

林宜瑾今天透過新聞稿反駁指出，民眾黨惡意曲解青年基本法的審查進度，為了推動青年基本法立法，無論是公聽會還是安排法案詢答，都是在她召委任內完成，而且光是公聽會結束後的各方意見收整，以及向教育部的持續倡議、說服與溝通，就須耗費龐大時間。

林宜瑾質疑，民眾黨團版的提案提及「政府應達成18歲以上國民有選舉、被選舉、罷免之權的目標」等文字，這根本在用法律衝撞憲法，有違憲疑慮，這正是這陣子她與青年團體等仔細檢視的問題之一。期待未來排審青年基本法草案時，民眾黨可以深思合宜的立法方式，不要堅持硬過有違憲疑慮的法條。

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