稱823「最後一場大戰」 朱立倫：順利交棒前非常重要的戰役

國民黨在首波大罷免守住24席立委，黨主席朱立倫今天表示，8月23日還有一戰，這是國民黨21全任期內的最後一個大戰，對他個人是能順利、放心交棒非常重要的戰役，大家一定要力拚到底、全力以赴，不要有任何個人思考和紛爭，全黨團結一致，一席都不能少。

726大罷免投票後，國民黨中常會今預計通過黨主席選舉辦法，中常委出席踴躍，朱立倫下午一進場，現場響起如雷掌聲，為次反惡罷表現給予肯定。

朱立倫表示，他要再次感謝全國最偉大、最有智慧台灣人民，發揮民主的成熟穩健力量，共同守護民主、守護台灣。眼前還有一場非常重要的戰役，8月23日還有7位黨籍立委面臨大惡罷，大家一定要團結一致，全力支持這7位立委，一席都不能少，一定要戰勝惡罷，投下不同意罷免票。

朱立倫提到，7月26日當晚，他與所有縣市長、尤其是第二波面臨大惡罷的，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科和南投縣長許淑華保持密切聯繫，昨晚還在討論相關作戰事務。他們已組成新一輪聯防全力以赴，一定要力挺每一席立委。

針對同日登場的核電重啟公投，朱立倫也說，國民黨要全力以赴，共同投下同意票。核三公投雖是民眾黨提出，但這是國民黨的重要主張，大家要一同努力。要保有台灣穩健的能源供應，核電不可缺，他感謝民眾黨主席黃國昌和小草團結合作，接下來國民黨也會在各地舉辦共同的宣講活動，一起力挺這項重要公投。

朱立倫表示，過去這幾年國民黨面臨所有挑戰，大家上下一心、同心協力，不管是地方選舉贏回15縣市、培養非常多年輕戰將，地方執政首長的表現獲得民眾高度肯定；2024年雖然很遺憾無法重返執政，就差臨門一腳，但在國會返回最大黨，藍白共同合作通過許多福國利民法案。面對民進黨大惡罷與種種司法壓迫與無限資源戰的攻擊，國民黨完全不畏懼，一一克服挑戰。

朱立倫說，希望所有同志要記住，8月23日還有一戰，這是國民黨21全任期內的最後一場大戰，大家一定要力拚到底、全力以赴，「對我個人這次能順利交棒，放心交棒非常重要的戰役，」全黨團結一致，不要有任何個人思考和紛爭，共同面對8月23日的挑戰。