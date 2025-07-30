快訊

關稅多5%！高階螺絲扣件恐遭日韓夾殺 螺絲公會前理事長：台灣完蛋了

北市爆工安意外！ 士林7工人地下室吸入「揮發性氣體」急送醫

收編被老鷹追的可憐流浪奶貓 夫妻「發現牠超會吃」才驚覺不對：牠不是貓

聽新聞
0:00 / 0:00

稱823「最後一場大戰」 朱立倫：順利交棒前非常重要的戰役

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
726大罷免投票後，國民黨中常會今預計通過黨主席選舉辦法，中常委出席踴躍，國民黨主席朱立倫進場發表談話前，現場響起如雷掌聲，為次反惡罷表現給予肯定。記者鄭媁／攝影
726大罷免投票後，國民黨中常會今預計通過黨主席選舉辦法，中常委出席踴躍，國民黨主席朱立倫進場發表談話前，現場響起如雷掌聲，為次反惡罷表現給予肯定。記者鄭媁／攝影

國民黨在首波大罷免守住24席立委，黨主席朱立倫今天表示，8月23日還有一戰，這是國民黨21全任期內的最後一個大戰，對他個人是能順利、放心交棒非常重要的戰役，大家一定要力拚到底、全力以赴，不要有任何個人思考和紛爭，全黨團結一致，一席都不能少。

編輯推薦

726大罷免投票後，國民黨中常會今預計通過黨主席選舉辦法，中常委出席踴躍，朱立倫下午一進場，現場響起如雷掌聲，為次反惡罷表現給予肯定。

朱立倫表示，他要再次感謝全國最偉大、最有智慧台灣人民，發揮民主的成熟穩健力量，共同守護民主、守護台灣。眼前還有一場非常重要的戰役，8月23日還有7位黨籍立委面臨大惡罷，大家一定要團結一致，全力支持這7位立委，一席都不能少，一定要戰勝惡罷，投下不同意罷免票。

朱立倫提到，7月26日當晚，他與所有縣市長、尤其是第二波面臨大惡罷的，包括台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、新竹縣長楊文科和南投縣長許淑華保持密切聯繫，昨晚還在討論相關作戰事務。他們已組成新一輪聯防全力以赴，一定要力挺每一席立委。

針對同日登場的核電重啟公投，朱立倫也說，國民黨要全力以赴，共同投下同意票。核三公投雖是民眾黨提出，但這是國民黨的重要主張，大家要一同努力。要保有台灣穩健的能源供應，核電不可缺，他感謝民眾黨主席黃國昌和小草團結合作，接下來國民黨也會在各地舉辦共同的宣講活動，一起力挺這項重要公投。

朱立倫表示，過去這幾年國民黨面臨所有挑戰，大家上下一心、同心協力，不管是地方選舉贏回15縣市、培養非常多年輕戰將，地方執政首長的表現獲得民眾高度肯定；2024年雖然很遺憾無法重返執政，就差臨門一腳，但在國會返回最大黨，藍白共同合作通過許多福國利民法案。面對民進黨大惡罷與種種司法壓迫與無限資源戰的攻擊，國民黨完全不畏懼，一一克服挑戰。

朱立倫說，希望所有同志要記住，8月23日還有一戰，這是國民黨21全任期內的最後一場大戰，大家一定要力拚到底、全力以赴，「對我個人這次能順利交棒，放心交棒非常重要的戰役，」全黨團結一致，不要有任何個人思考和紛爭，共同面對8月23日的挑戰。

國民黨 朱立倫

延伸閱讀

傳普發現金不覆議為823罷免止血 朱立倫：賴總統心中還是沒人民

守住首波罷免潮 朱立倫喊話啟動823作戰計畫：一席都不能少！

罷免開票結果／國民黨24席立委全罷免否決 朱立倫：台灣人民大勝利

罷免開票結果／挺過大罷免！朱立倫：這不是政黨輸贏 是台灣人民大勝利

相關新聞

美歐達成15%關稅協議 他拋對台3大啓示「台在新秩序中地位重要 但需謹慎應對」

美國與歐盟達成關稅協議，美對歐盟輸美產品多數將徵15%關稅，比之前川普喊的降低一半，歐盟也允諾向美投資6000億美元…

英首度表態準備好為台而戰！學者拆解：對美表態捍衛印太決心 但別直接視為保護台

台灣剛結束罷免投票，英國《每日電訊報》於當地時間27日在官網刊登「英國準備為台灣而戰」（Britain "ready to fight" over Taiwan）」為題報導…

【重磅快評】關稅鬼混就算了 郭智輝勘災只會雙手抱胸？

中南部風災、暴雨不斷，總統賴清德總算在大罷免後「回神」，下令成立災後復原前進指揮所。不過，應是災後復原要角的經濟部長郭智...

李鎮宇：台美後續談判有機會複製半導體最惠國待遇 20%稅率可望再降

台新金控首席經濟學家李鎮宇今日在出席「2025年台新投資趨勢論壇」，對於美國對台灣關稅稅率宣布為20%，他分析，整體而言...

【重磅快評】談不到日本最惠模式 15趴也難稅稅平安

和碩董事長童子賢形容，台美暫時稅率20趴是「美國的施壓」。賴總統說，下次會一併討論晶片關稅。各界高度關注，我方將用多少代...

美國對台關稅20% 新北議員提「關稅十問」呼籲中央地方加速合作

美國公布對台關稅20%，因不如鄰國及專家學者預期引發談判不力疑慮，國民黨新北市議員陳偉杰對執政黨提出「關稅十問」，呼籲中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。