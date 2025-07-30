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北市普發2萬？何孟樺稱1句話可決定 市府：稻草人論證

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員何孟樺（圖）。本報資料照片
台北市議員何孟樺（圖）。本報資料照片

中央普發1萬元現金，行政院至今未說明。不過民進黨北市議員許淑華、何孟樺等人呼籲北市長蔣萬安應針對台北市普發2萬元。何孟樺今在臉書幫市府計算稅收及累計賸餘，表示北市府其實不像蔣萬安想表達的北市沒有錢。

北市府副發言人葉向媛表示，蔣市長已經清楚說出了「所得稅」與「財產稅」的不同，或許議員沒有聽懂，因此自己進行了稻草人論證，完全打空。

葉向媛強調，更重要的是，舉輕以明重，若議員認為台北市應該要普發，豈不表示更支持中央普發？不知道議員和賴清德總統、卓榮泰院長溝通過沒有？建議議員先向同黨籍的總統與院長請教並溝通，以實質行動為民發聲。

何孟樺說，如果蔣真心落實普發現金，北市絕對是行有餘力。錢顯然就在蔣萬安市長手上，要不要發跟敬老金一樣，市長一句話可以決定。

何孟樺說，蔣萬安多次表示中央去年超徵5283億元足以普發現金不用舉債。不過她7月20日就已說明，實際上中央的5283億元，是包含地方政府超徵的802億在內，這數額當然也包含台北市去年超徵的34.5億。扣掉地方政府的802億，剩4481億超徵數，要怎麼樣支應藍白兩黨追加1350億，高達5450億的特別條例還沒有算入必須撥入特種基金，無法任意支用的部份！

何孟樺今天幫市府計算稅收及累計賸餘說，北市府上會期通過的第一次追加減預算，計入今年撥下的中央補助收入，讓北市今年再多75億的稅課收入，減少北市52億的累計謄餘移用，更增加20億的債務償還，光去年的謄餘數170億元，就足以兌現34.5億支援受關稅波及產業，更足以兌現蔣萬安罷免前主張的普發現金。

何說，更不要說截至去年底止，台北市累計賸餘539億元。秘書長李泰興也曾公開表示，財政收支劃分法修法後台北市預計將新增400億以上的統籌分配款。

北市府 蔣萬安

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