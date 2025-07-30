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大罷免失利 王世堅中常會帶衛生紙嗆：柯建銘自己擦屁股

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
大罷免失利，民進黨立委王世堅今天帶了包衛生紙來開民進黨中常會，並嗆聲，要民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。記者／杜建重攝影
大罷免失利，民進黨立委王世堅今天帶了包衛生紙來開民進黨中常會，並嗆聲，要民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。記者／杜建重攝影

大罷免大失敗，結果遠不如民進黨預期，綠營內部檢討風暴隨之而來。民進黨中常委、立委王世堅今天到黨中央開中常會時，帶了包衛生紙，他表示，這是要送給民進黨立院黨團總召柯建銘，讓他自己去擦屁股。

王世堅指出，柯建銘要有自知之明，要扛起這個責任，大罷免對社會造成的撕裂跟傷害，他從去年中常會一直到今年初中常會都已多次提及，也一再發言，認為不應該大罷免，但當時他講的話完全沒有受到重視。

王世堅說，他向民進黨主席賴清德說明，為什麼他反對大罷免，因為千金之子不死於市，他今天一樣會把這一句話再和賴清德報告，因為這是他一向的信念。國家是大家的，是每一個人的，是朝野共同擁有的國家。天下之大要天下人共治，即便朝野有意見不同地方，甚至有極具衝突的看法，但是為了國家好，還是應該要朝野協商。

王世堅表示，不管多困難，民進黨都還是很團結，也相信這一次黨還是會團結，但是團結的前提，一定要有深刻反省、檢討，這個團結才有意義。

王世堅指出，現在寧願得罪罷免團體的好朋友們，也要很清楚地拜託他們，為了國家團結，社會不應該再撕裂，幾個還沒投票的罷區領銜人是不是能夠撤回這些罷免案，這並不表示認輸，而是不應該再繼續撕裂社會。

王世堅說，當台灣這七、八個月來對於罷免，社會陷入對立，朝野還在爭吵不休時，中共正在整軍經武，隨時準備好要來攻打台灣。台灣怎麼還可以悠閒地說「來投票吧、來罷免吧」，這都不應該的，對社會都是殘害。

對於柯建銘將大罷免註冊為商標，王世堅表示，他不清楚狀況，柯建銘如果要把「大罷免、大成宮」註冊，作為永久留念的商標，那這個是他的權利，他只是希望當社會已經給出答案的時候，柯建銘就留著自己做紀念就好；不過他今天帶來的這包衛生紙，希望柯建銘不只是留著做紀念，要真的好好擦擦屁股。

大罷免失利，民進黨立委王世堅今天帶了包衛生紙來開民進黨中常會，並嗆聲，要民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。記者／杜建重攝影
大罷免失利，民進黨立委王世堅今天帶了包衛生紙來開民進黨中常會，並嗆聲，要民進黨立院黨團總召柯建銘自己去擦屁股。記者／杜建重攝影

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