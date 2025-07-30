快訊

以色列否認加薩飢荒！英法揚言承認巴勒斯坦國 川普風向變了

客家幣中獎號碼出爐！使用方法、期限 全台可消費千家店完整名單看這裡

不只賴總統訪美過境受阻 外媒曝防長顧立雄6月赴華府突遭取消

聽新聞
0:00 / 0:00

郭智輝勘災冷眼旁觀遭轟下台 吳宗憲：回去崇越當董座

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，行政院長卓榮泰昨南下視察災情，經濟部長郭智輝也隨行，不過有媒體披露，郭智輝勘災時只是冷眼旁觀。圖／聯合報資料照片
丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，行政院長卓榮泰昨南下視察災情，經濟部長郭智輝也隨行，不過有媒體披露，郭智輝勘災時只是冷眼旁觀。圖／聯合報資料照片

丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，行政院長卓榮泰昨南下視察災情，經濟部長郭智輝也隨行。不過有媒體披露，郭智輝勘災時只是冷眼旁觀。國民黨立委吳宗憲今日表示，災民面對大雨、黃水，家園滿目瘡痍，只能失聲痛哭，施政應以蒼生為念，莫忘權力是來自人民。他也批郭智輝，如果一個部長連彎下腰來聽民意都不要，請郭智輝回去當崇越董事長。

郭智輝跟隨卓榮泰南下嘉義縣勘災，卻被媒體拍攝到他在冷眼遠觀，遭網友怒轟下台。吳宗憲引用古文，「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。」

吳宗憲說，「淹到怕了」這是朴子市57歲婦人說的話，在歷經風災後，家園還沒收拾好，又再次歷經大雨，滾滾黃水、滿目瘡痍，也只能失聲痛哭。人民過得好苦，還要再大罷免大成功嗎？施政應以蒼生為念，莫忘權力是來自人民。

吳宗憲表示，救災是政府的義務，官員前往災區來勘災、聆聽民意，不僅要給予行政單位明快、準確的指示，更要提供災民心靈上的撫慰、精神上的寄託，才讓助他們度過難關。如果一個部長連彎下腰來聽民意都不要，請郭智輝回去當崇越董事長。

吳宗憲指出，西部、南部屢屢淹大水、先前治水投入6年600億、8年800億，卓榮泰宣布要編列6年1000億元再次投入治水，如果真的可以不會淹水，該花的錢就得花，朝野都會支持，只是請先好好說明，未來投入1千億後，真的不會再淹？還是讓錢又變成打水漂？這是災民跟全民心目中最大的疑問。

吳宗憲強調，「故善為國者遇民，如父母之愛子，兄之愛弟。聞其飢寒為之哀，見其勞苦為之悲。」請官員們都能將這段話永銘於心。

編輯推薦

災後 淹水 郭智輝 卓榮泰

延伸閱讀

勘災站遠遠挨批 郭智輝自喻備援投手：我在執行交辦任務

1000億元要來了！南部7月水災 郭智輝：政院將撥千億完成末端治水

林右昌請辭民進黨秘書長 吳宗憲點名3人更該請辭

想漲電價！請託工總商總遊說電價審議會放手「調一點」 郭智輝被拒

相關新聞

稱823「最後一場大戰」 朱立倫：順利交棒前非常重要的戰役

國民黨在首波大罷免守住24席立委，黨主席朱立倫今天表示，8月23日還有一戰，這是國民黨21全任期內的最後一個大戰，對他個...

大罷免失利 王世堅中常會帶衛生紙嗆：柯建銘自己擦屁股

大罷免大失敗，結果遠不如民進黨預期，綠營內部檢討風暴隨之而來。民進黨中常委、立委王世堅今天到黨中央開中常會時，帶了包衛生...

勘災站遠遠挨批 郭智輝自喻備援投手：我在執行交辦任務

南部縣市豪雨導致多處淹水災情，經濟部長郭智輝昨天陪同行政院長卓榮泰南下勘災，但被發現站遠遠，挨轟冷眼旁觀災情。郭智輝澄清...

國民黨黨魁改選是否看好盧秀燕？王金平：我是支持她的

726大罷免全軍覆沒，傳出為搶救國民黨立委葉元之，立法院前院長王金平致電新北市長侯友宜，王金平今否認致電給侯，而是與侯碰...

盼政院速提風災重建特別條例 朱立倫：已拜託黨團明召協商

全台豪大雨不斷，造成中南部多處積水。國民黨立法院黨團昨要求行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，全案昨逕付二...

北市普發2萬？何孟樺算稅收累計賸餘：蔣萬安一句話可決定

中央普發1萬元現金，行政院至今未說明。不過民進黨北市議員許淑華、何孟樺等人呼籲北市長蔣萬安應針對台北市普發2萬元。何孟樺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。