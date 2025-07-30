郭智輝勘災冷眼旁觀遭轟下台 吳宗憲：回去崇越當董座

丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，行政院長卓榮泰昨南下視察災情，經濟部長郭智輝也隨行。不過有媒體披露，郭智輝勘災時只是冷眼旁觀。國民黨立委吳宗憲今日表示，災民面對大雨、黃水，家園滿目瘡痍，只能失聲痛哭，施政應以蒼生為念，莫忘權力是來自人民。他也批郭智輝，如果一個部長連彎下腰來聽民意都不要，請郭智輝回去當崇越董事長。

郭智輝跟隨卓榮泰南下嘉義縣勘災，卻被媒體拍攝到他在冷眼遠觀，遭網友怒轟下台。吳宗憲引用古文，「長太息以掩涕兮，哀民生之多艱。」

吳宗憲說，「淹到怕了」這是朴子市57歲婦人說的話，在歷經風災後，家園還沒收拾好，又再次歷經大雨，滾滾黃水、滿目瘡痍，也只能失聲痛哭。人民過得好苦，還要再大罷免大成功嗎？施政應以蒼生為念，莫忘權力是來自人民。

吳宗憲表示，救災是政府的義務，官員前往災區來勘災、聆聽民意，不僅要給予行政單位明快、準確的指示，更要提供災民心靈上的撫慰、精神上的寄託，才讓助他們度過難關。如果一個部長連彎下腰來聽民意都不要，請郭智輝回去當崇越董事長。

吳宗憲指出，西部、南部屢屢淹大水、先前治水投入6年600億、8年800億，卓榮泰宣布要編列6年1000億元再次投入治水，如果真的可以不會淹水，該花的錢就得花，朝野都會支持，只是請先好好說明，未來投入1千億後，真的不會再淹？還是讓錢又變成打水漂？這是災民跟全民心目中最大的疑問。

吳宗憲強調，「故善為國者遇民，如父母之愛子，兄之愛弟。聞其飢寒為之哀，見其勞苦為之悲。」請官員們都能將這段話永銘於心。