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勘災站遠遠挨批 郭智輝自喻備援投手：我在執行交辦任務

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝在勘災現場沒有緊跟行政院長卓榮泰慰問災民，挨轟冷眼看災情，郭智輝今解釋現場情況。圖為郭智輝29日跟隨行政院長卓榮泰南下勘災。圖／聯合報系資料庫
經濟部長郭智輝在勘災現場沒有緊跟行政院長卓榮泰慰問災民，挨轟冷眼看災情，郭智輝今解釋現場情況。圖為郭智輝29日跟隨行政院長卓榮泰南下勘災。圖／聯合報系資料庫

南部縣市豪雨導致多處淹水災情，經濟部長郭智輝昨天陪同行政院卓榮泰南下勘災，但被發現站遠遠，挨轟冷眼旁觀災情。郭智輝澄清表示，受災戶區塊並不是很大，大家都擠到前面去滿奇怪的，他就在後面打電話，處理卓院長交待事務，發揮團隊合作，「我是棒球隊裡的備援投手」。

受到西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，南部出現致災性豪雨並導致淹水災情，行政院成立0728豪雨中央災害應變中心，由經濟部長郭智輝擔任指揮官，郭智輝昨陪同卓榮泰南下勘災，就在卓榮泰與嘉義縣長翁章梁一同慰問災民時，鏡頭下出現郭智輝站得遠遠的，遭批冷眼旁觀災情。

郭智輝今主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」後受訪，他表示，昨天跟著卓揆南下勘災8、9個地方，去了解災情，卓揆要求要以最快速度回應災民訴求，讓災情減到最小，一行人各有分工，他就是負責處理災情，例如，受災戶要清理家園之際卻剛好碰到台水公司7月底、8月初要更新大水管，卓揆交待這段時間不能換管停水，要正常供水以便受災戶清理家園，他就要去處理院長交待的任務。

郭智輝解釋，觀眾從影片中可以看到，受災戶的區塊不是很大，大家都擠到前面去是滿奇怪的，並以打棒球舉例，上場投球的只有一個投手，「我們雖然也是投手，但我是備援，我在執行院長交待的任務」，所以他是到後面打電話、馬上處理，不一定要到前面去，這次是團隊合作的發揮。

由於726大罷免投票敗，內閣改組傳聞再起，先前已被外界認為是留校查看閣員名單的郭智輝，此次改組是否有異動？郭智輝表示，這個問題跟今天災害應變工作主題無關，不是在中央災害應變中心可以回答的問題。

豪雨 郭智輝 受災戶 卓榮泰 行政院

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