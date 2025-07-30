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1000億元要來了！南部7月水災 郭智輝：政院將撥千億完成末端治水

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長郭智輝表示，行政院將撥1000億元給水利署完成末端治水工程。圖／聯合報系資料庫
經濟部長郭智輝表示，行政院將撥1000億元給水利署完成末端治水工程。圖／聯合報系資料庫

南部大雨不斷，部分地區淹水災情頻傳，外界質疑前瞻治水計畫失效，經濟部水利署解釋，大雨超過治水設計標準，但前瞻計畫還是有讓淹水面積縮小；經濟部長郭智輝也表示，暴雨來得太快，超過過去防洪標準，行政院已準備撥款1000億元給水利署完成末端治水工程。

郭智輝今天主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」會後受訪，針對外界質疑前瞻治水效果表示，這次暴雨來得太快，超過過去的防洪標準，行政院準備要給水利署1000億元，完成末端工作。

郭智輝指出，極端氣候帶來暴雨等現象，過去對此掌握度沒那麼高，但他們會從各種狀況中來學習，政府的態度就是快速解決問題。

水利署說明，這次淹水主要原因就是雨下太大，超過設計標準，但前瞻計畫還是有有讓淹水面積縮小、退水更快，但部分地區還是有淹水狀況，凸顯治水需要再加期，水利署會以最快速度檢討下一期的治水計畫，緩和淹水狀況。

治水 淹水 水利署 經濟部 郭智輝

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