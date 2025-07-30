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核三重啟公投反方政院無意見書 黃國昌嗆賴總統縱容卓揆擺爛

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，中選會公告核三公投公報，竟未見反方行政院意見書。圖／取自黃國昌臉書
民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，中選會公告核三公投公報，竟未見反方行政院意見書。圖／取自黃國昌臉書

第二波大罷免投票8月23日登場，當天同步舉辦核三重啟全國性公投民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，中選會公告核三公投公報，竟然沒有反方行政院意見書，到底是能力不足還是根本懶得寫，自己也想要請問清德總統，還要縱容行政院長卓榮泰擺爛到何時。

黃國昌今天在臉書發文表示，中選會公告823重啟核三公投的投票公報，赫然發現除了正方理由書，竟然沒有反方意見書，堂堂行政院派出台電董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫擔任反方代表，如今卻連最基本的意見書都沒有提出，簡直荒唐透頂。

黃國昌質疑，到底是能力不足寫不出來，還是根本就懶得寫，這個國家怎麼會有如此擺爛的行政院，自己早在726罷免投票結束過後，公開呼籲賴清德總統進行內閣改組，應該撤換失去人民信任的卓榮泰，否則只要繼續賴在官位上一天，就會出現更多荒腔走板的亂象。

黃國昌批評，卓榮泰一副「我就爛不然你要怎樣」的嘴臉，不但令人憤怒，更讓人憂心國家將在他們掌舵下時間繼續被蹉跎。

此外，民眾黨稍早也在臉書發文表示，現在的台灣沒有核電支撐，火力發電成為主要電力來源，電費越來越高、空氣越來越糟的代價，卻是要由全台灣人民承受。根據民眾黨調查，70.1%民眾支持核三廠在通過整體安全評估後恢復運轉，其中就連民進黨支持者也有過半數贊成。

民眾黨指出，2018年以核養綠公投通過時，屏東縣民58.55%投下同意票，而在核三廠周邊的恆春、車城、滿州、牡丹等𝟰鄉鎮，同意票比例都高於不同意票𝟭𝟬％以上，民眾黨也將在8月2日舉辦恆春場核三延役公投說明會，既然溝通就該走進第一線讓民意親自發聲。

公投 民眾黨 行政院 卓榮泰 黃國昌

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