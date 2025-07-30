核三重啟公投反方政院無意見書 黃國昌嗆賴總統縱容卓揆擺爛

第二波大罷免投票8月23日登場，當天同步舉辦核三重啟全國性公投，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，中選會公告核三公投公報，竟然沒有反方行政院意見書，到底是能力不足還是根本懶得寫，自己也想要請問清德總統，還要縱容行政院長卓榮泰擺爛到何時。

黃國昌今天在臉書發文表示，中選會公告823重啟核三公投的投票公報，赫然發現除了正方理由書，竟然沒有反方意見書，堂堂行政院派出台電董事長曾文生、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫擔任反方代表，如今卻連最基本的意見書都沒有提出，簡直荒唐透頂。

黃國昌質疑，到底是能力不足寫不出來，還是根本就懶得寫，這個國家怎麼會有如此擺爛的行政院，自己早在726罷免投票結束過後，公開呼籲賴清德總統進行內閣改組，應該撤換失去人民信任的卓榮泰，否則只要繼續賴在官位上一天，就會出現更多荒腔走板的亂象。

黃國昌批評，卓榮泰一副「我就爛不然你要怎樣」的嘴臉，不但令人憤怒，更讓人憂心國家將在他們掌舵下時間繼續被蹉跎。

此外，民眾黨稍早也在臉書發文表示，現在的台灣沒有核電支撐，火力發電成為主要電力來源，電費越來越高、空氣越來越糟的代價，卻是要由全台灣人民承受。根據民眾黨調查，70.1%民眾支持核三廠在通過整體安全評估後恢復運轉，其中就連民進黨支持者也有過半數贊成。

民眾黨指出，2018年以核養綠公投通過時，屏東縣民58.55%投下同意票，而在核三廠周邊的恆春、車城、滿州、牡丹等𝟰鄉鎮，同意票比例都高於不同意票𝟭𝟬％以上，民眾黨也將在8月2日舉辦恆春場核三延役公投說明會，既然溝通就該走進第一線讓民意親自發聲。