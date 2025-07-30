南部水災經濟部卻貼治水政績圖 吳思瑤批：不食人間煙火

中南部近日豪雨成災，但經濟部昨又發布5張治水績效圖卡。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，她看到圖卡當下傻眼，都要生氣了，時機點真的不好。

吳思瑤指出，經濟部同仁們現在要共體時艱，不要這麼不食人間煙火，當災民在第一線承受雨患，大家都還在復原家園時，時機點真的很不好。