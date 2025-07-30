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南部水災經濟部卻貼治水政績圖 吳思瑤批：不食人間煙火
中南部近日豪雨成災，但經濟部昨又發布5張治水績效圖卡。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，她看到圖卡當下傻眼，都要生氣了，時機點真的不好。
吳思瑤指出，經濟部同仁們現在要共體時艱，不要這麼不食人間煙火，當災民在第一線承受雨患，大家都還在復原家園時，時機點真的很不好。
吳思瑤說，站在執政者角度，過去無論藍綠執政，都陸續針對治水提出特別預算，治水這種跨域跨縣市、需要整個國家資源挹注，因為共同因應極端氣候下，必須增進防災、治水相關的國土韌性，不論藍綠執政期間，治水預算大家都有共識要投入；但要去彰顯政策成效，真的不應該在災民還在受難當下，時機點不宜，經濟部應該要多檢討，現在大家都是救災為先，無論如何應先協助災民。
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