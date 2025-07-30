綠白質詢隔空交火 黃國昌批司法怠惰

「性侵犯保外就醫竟然再犯，司法體系要儘速補齊漏洞！」白委黃國昌30日質詢時痛批，司法體系這種案件不辦，還縱容前民進黨祕書長林錫耀關說人事，無期徒刑不得假釋的規定還持續拖延等。他也宣布未來將針對司法關說成立調查委員會。但綠委陳培瑜批評，黃國昌與藍委王鴻薇近日都在說釋放前民眾黨主席柯文哲，也是干涉司法。

應設不得假釋規定

立法院司法及法制委員會30日邀請司法院、法務部等部會列席就《犯罪被害人權益保障法》相關議題進行專題報告。民眾黨立院總召黃國昌上台質詢時就直言，討論這個主題相當可笑，近日許多事件都顯示，司法體系該做的不做，不該做的事情一大堆。他相當不滿近日有性侵犯保外就醫後，又再性侵2人的醜聞。

「這樣的獄政腐敗難以置信！」黃國昌強調，此案的檢討報告何時可以交？法務部長鄭銘謙回應，會在1個禮拜內處理；另外，黃國昌也質疑，無期徒刑不得假釋的規定何時要修改？刑事廳長李釱任回應說，7月底會送行政院會審，黃國昌不滿說，現在只要是送行政院就會不斷拖延，呼籲相關部門加速審查。

質疑政治干涉人事

黃國昌繼續追問鄭銘謙，如今司法體系有落實2017年司改國是會議結論，避免執政者以人事控制個案的狀況嗎？鄭銘謙表示，檢察官派任現在是用票選產生，但黃國昌質疑，台北地檢署檢察長林邦樑（偵辦新竹市長高虹安助理費案）任期沒到就去職，難道就沒有干涉嗎？鄭銘謙回應說，那是一般人事派任，「委員不了解啦！」

針對前民進黨秘書長林錫耀疑似干涉司法，替現任的北檢檢察長王俊力關說，讓他當時之前能升任調查局長，黃國昌也宣布，將成立調查委員會徹查此事。高檢署檢察長張斗輝僅表示，檢方已針對此案展開刑事調查，並分他字案偵辦，但因「偵查不公開」，尚無法透露。

綠批藍白干涉個案

隨後質詢的民進黨立委陳培瑜則不滿指出，近來黃國昌、國民黨立委王鴻薇都在呼籲檢方釋放柯文哲，而且關切大量個案，這樣是否有干涉司法？司法院秘書長王梅英則回應，羈押中的被告是否有羈押必要，只有承審法官才能做出決定。陳培瑜藉以批評藍白，創造不當輿論的狀況非常不妥，恐讓民眾以為司法可以條件交換。

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