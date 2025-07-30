國民黨黨魁改選是否看好盧秀燕？王金平：我是支持她的

726大罷免全軍覆沒，傳出為搶救國民黨立委葉元之，立法院前院長王金平致電新北市長侯友宜，王金平今否認致電給侯，而是與侯碰到面；至於即將登場的國民黨主席選舉，王說他不清楚有誰有意願，但如果台中市長盧秀燕要選「我是支持她的。」

王金平今受邀出席「民主先生2.0數位李登輝」特展開幕記者會，被問及是否看好盧秀燕選國民黨主席，王說不知道盧有沒有要選；媒體追問是否希望黨內新生代接手，台北市長蔣萬安也被看好？王金平說，他們有什麼人有意願他不知道，而自己對盧市長已經很清楚，他沒有鼓勵盧選、也沒有問盧要不要選，但如果盧要參選，「我是支持她的」。

而傳出曾致電侯友宜要他搶救葉元之，王金平否認報載他致電侯，「我沒有打給他，是和他碰到面」；而罷免結果是否符合預期，王說當然身為這些委員老同事、老朋友，繼續留在立法院為國家、人民努力貢獻，這是大家共同的期待。

至於是否認為身兼民進黨主席的賴清德總統需負政治責任？王金平僅說他不懂。