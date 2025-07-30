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改駐歐盟？謝志偉臉書留伏筆 外交系統低調證實

聯合報／ 記者張文馨周佑政／台北即時報導
駐德國代表謝志偉可望轉任駐歐盟代表。圖／聯合報系資料照片
駐德國代表謝志偉可望轉任駐歐盟代表。圖／聯合報系資料照片

外交人事傳異動，駐德國代表謝志偉可望轉任駐歐盟代表，現任駐歐盟代表李淳將於下月離任。外交系統私下證實；而謝志偉在臉書發文聲援民進黨立委沈伯洋時，一段「我在此特別要以台灣駐德代表的身分謝謝沈委員和之前的沈教授。一定要的，因為其他的，還在安排中」，也似乎預留伏筆。

民進黨在大罷免投票後士氣受挫，協助罷團的沈伯洋遭民進黨前立委林濁水及台灣民意基金會董事長游盈隆點名究責，謝志偉連發兩文聲援沈伯洋，稱沈為台灣奮不顧身，不能讓沈孤單和落單。

謝志偉回顧沈伯洋在擔任教授到立委時，與沈伯洋的接觸，有德國國會議員、智庫成員和學者訪台時，他也會推薦訪賓與沈伯洋交流中國對台灣的內部滲透、外部軍演和認知戰等議題，訪賓們多反應獲益良多。

謝志偉說，「我在此特別要以台灣駐德代表的身分謝謝沈委員和之前的沈教授。一定要的，因為其他的，還在安排中。」

謝志偉曾任陳水扁時代的駐德代表，並在2016年8月31日由時任總統蔡英文延攬，出任駐德代表迄今，即將滿9年的任期限制。

至於駐美代表，傳出將由熱門人選、國安會副秘書長徐斯儉接任；現任代表為俞大㵢。

駐德代表謝志偉在臉書發文聲援民進黨立委沈伯洋時，似乎預留伏筆。取自謝志偉臉書
駐德代表謝志偉在臉書發文聲援民進黨立委沈伯洋時，似乎預留伏筆。取自謝志偉臉書

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外交 謝志偉 沈伯洋 民進黨

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