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方仰寧接任新北警局長　侯友宜期許持續打拚治安

中央社／ 新北30日電

警察專科學校校長方仰寧將接任新北市警局長，市長侯友宜今天期許，能在犯罪預防、犯罪偵查及照顧員警福利上，持續現任局長廖訓誠的治安努力方向，繼續與市府團隊打拚。

警政署29日公布，新北市政府警察局長廖訓誠調任內政部警政署副署長。台灣警察專科學校校長方仰寧調任新北市政府警察局局長，均8月1日到任。

新北市長侯友宜今天主持市政會議後，接受聯訪被問到，對新任警局長有何期許。

他表示，對全國來說，新北市治安是很重大的區塊，尤其新北市幅員遼闊，擔任警察局長非常不容易，警民比又高、治安問題錯綜複雜。

侯友宜說，非常謝謝現任局長廖訓誠在2年半任內，帶著警察全心全力付出，讓治安能穩定往前走。盼下任局長方仰寧也能延續廖訓誠的努力方向，在犯罪預防、犯罪偵查及照顧員警的福利，提升設備設施，與市府團隊並肩作戰，讓新北的治安接棒、穩定。

在主持會議時，侯友宜也說，新北事情繁雜，是全國最不好做的警察局長，感謝廖訓誠公平公開調動警察職務，希望警察有好的工作環境安心在新北工作。他盼望繼任的方仰寧在此基礎上，持續為新北治安打拚。

廖訓誠發表感言說，見證新北的進步，感謝團隊對專業警察的支持與協助，新北市民也是高素質市民，才能維持新北城市治安與交通，希望團隊持續支持新北警察。他也遺憾無法與團隊一起完成侯友宜任內的建設。

警察局明年將搬遷到第二行政中心，廖訓誠說，將來警局勤務中心、戰情中心將會是全國最佳的單位，卸任前，會督促與提醒搬遷工程順利完成。

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警察 侯友宜 方仰寧

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