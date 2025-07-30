影／批風災無作為 傅崐萁請政院速提「災後重建條例」

國民黨立院黨團總召傅崐萁、首席副書記長羅智強、副書記長王育敏，上午在黨團舉行「風災肆虐南台灣 政府到底做了什麼？ 」記者會。傅崐萁表示，7月6日丹娜絲颱風侵襲台灣西南部。直到昨天行政院長卓榮泰才在嘉義成立前進指揮所，整整慢了23天。傅崐萁指，在此並非就責，而是希望在水深火熱中的災民，要如何盡快得到政府的協助；不只是安置問題，最重要是災後重建的問題。

傅崐萁表示，國民黨黨團在上周二定訂好上周五的議程，請行政院將「娜絲颱風災後重建條例」盡快提出。如果行政院還是曠日廢時，那就由國民黨團邀請所有的政黨提出，讓災民能夠立刻提供協助。