快訊

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

726罷免失利後首露面 蔡英文：仍需相信是推動民主一大步

聽新聞
0:00 / 0:00

影／批風災無作為 傅崐萁請政院速提「災後重建條例」

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）、首席副書記長羅智強（右）與副書記長王育敏（左），上午在黨團舉行記者會。要求行政院盡速提出「娜絲颱風災後重建條例」。記者黃義書／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）、首席副書記長羅智強（右）與副書記長王育敏（左），上午在黨團舉行記者會。要求行政院盡速提出「娜絲颱風災後重建條例」。記者黃義書／攝影

國民黨立院黨團總召傅崐萁、首席副書記長羅智強、副書記長王育敏，上午在黨團舉行「風災肆虐南台灣 政府到底做了什麼？ 」記者會。傅崐萁表示，7月6日丹娜絲颱風侵襲台灣西南部。直到昨天行政院長卓榮泰才在嘉義成立前進指揮所，整整慢了23天。傅崐萁指，在此並非就責，而是希望在水深火熱中的災民，要如何盡快得到政府的協助；不只是安置問題，最重要是災後重建的問題。

傅崐萁表示，國民黨黨團在上周二定訂好上周五的議程，請行政院將「娜絲颱風災後重建條例」盡快提出。如果行政院還是曠日廢時，那就由國民黨團邀請所有的政黨提出，讓災民能夠立刻提供協助。

編輯推薦

傅崐萁 國民黨 丹娜絲颱風

延伸閱讀

傅崐萁喊話朝野救災民 ：明協商完成丹娜絲災後重建條例

怕投錯...許淑華喊823都不同意 傅崐萁：公投投同意

傅崐萁：若賴總統無法體恤南台灣災民 可續用卓榮泰

傅崐萁過關關鍵！花蓮靠這活動就可跟縣長見面 網友酸：反觀台南

相關新聞

改駐歐盟？謝志偉臉書留伏筆 外交系統低調證實

外交人事傳異動，駐德國代表謝志偉可望轉任駐歐盟代表，現任駐歐盟代表李淳將於下月離任。外交系統私下證實；而謝志偉在臉書發文...

國民黨黨魁改選是否看好盧秀燕？王金平：我是支持她的

726大罷免全軍覆沒，傳出為搶救國民黨立委葉元之，立法院前院長王金平致電新北市長侯友宜，王金平今否認致電給侯，而是與侯碰...

民進黨秘書長可以「喬」檢察人事？黃國昌：一定成立委員會追查

網路社群流出疑似民進黨秘書長林錫耀與法務部前部長蔡清祥「喬」檢察人事資訊，民眾黨立委黃國昌今在立法院司法及法制委員會質詢...

大罷免失敗「普發1萬」成矛頭 吳思瑤：政院可更果決

首波罷免投票失利，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今在Yahoo「齊有此理」談到失敗原因，被問及普發一萬是不是罷免失敗主因？吳...

南部水災經濟部卻貼治水政績圖 吳思瑤批：不食人間煙火

中南部近日豪雨成災，但經濟部昨又發布5張治水績效圖卡。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，她看到圖卡當下傻眼，都要生氣了...

傳美拒賴清德過境 凌濤提三大疑點：共諜案查了沒？

外媒指美方拒絕讓總統賴清德過境紐約。美國國務院今重申，台灣總統等高階官員過境美國，符合美方長期政策與慣例，不過賴清德並未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。