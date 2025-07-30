【重磅快評】綠喊花蓮普發5萬是民進黨放棄補考機會　　　

第一波大罷免投票落幕，民進黨大敗後竟把普發１萬元也列為「戰犯」，並有綠營名嘴、側翼把矛指向藍營縣市也有稅收超徵，都應普發現金，其中以花蓮縣應「普發５萬元」最受矚目；但問題是，在野主張普發1萬元是因中央4年超徵累計1.87兆元，花蓮去年充其量也只不過超徵1億，綠營民代說縣府預算執行不力，160億元都要拿來發現金，這說得通嗎？

726大罷免投票後，民進黨並未正視投票結果呈現的民意，反而加大朝野攻防力道，有人把普發現金列為大罷免大失敗的主因，才有綠委王義川說「台中人非常在意錢」的謬論；但更有綠營名嘴、側翼亟思「以其人之道，還治其人之身」，指在野黨要行政院普發1萬元，但藍營執政的台北、新北、台中、桃園、花蓮等縣市稅收也超徵，也應還稅於民。

最離譜的還是花蓮縣的綠營民代，他們拿出審計單位公布的113年度花蓮總決算審核報告，指花蓮縣部分機關業務計畫實現率欠佳、部分計畫執行多年無法完成，資本支出保留比率逾四成，對於明年將多拿到的161億元統籌分配稅款「非常擔憂」，有經費花不掉，不會執行還硬要拿，今年二月提案「縣民普發5萬元」已通過，催縣府「早日還錢於民」。

對於綠營民代的要求，花蓮縣政府當然不會埋單，官方的回答是「因中央尚未針對新財劃法與地方開會，暫時無法規劃」。但若要真切分析綠營民代的推論，恐怕論理薄弱，欠缺可行性，綠營民代未善盡監督的職責，只想轉移行政院拒絕普發1萬元的焦點，恐有負選民的付託。

在野黨年初提出普發現金1萬元有其時空背景。從2021年起台灣年年出現鉅額超徵稅收，累計4年已達1.87兆元，去年超徵稅收更創新高達5283億元，占總預算逾16％，在野黨才有還稅於民的提案，接著美國對等關稅壓境，衝擊百工百業全民，更強化普發現金的正當性，立法院三讀通過特別條例也給了法源依據，民進黨卻採取對抗態度，選擇民意對立面，既不發錢也不提覆議，才是問題關鍵所在。

藍委傅崑萁是民進黨發動第一波大罷免的指標，綠營民代要求縣府普發5萬元，主要就是衝著傅崑萁而來，但此時拿審計單位的總決算審核報告作文章，恐怕就要讓人笑掉大牙了。

仔細端詳總決算審核報告，其實「負評」不多。去年度花蓮縣總決算審核結果，歲入決算修正增列10萬餘元，歲出決算減列250萬餘元，舉債52億元，償債53億元，賸餘16億9743萬元。縣營事業解繳公庫淨額1億4958萬元，較預算增加330.38％，審計部還肯定縣府開源節流並能積極管控債務。

從數字看來，縣府預算編列及執行都沒有什麼問題，歲入僅增列１０萬元，即使依照綠營民代稱超徵了１億元，比起中央超徵的5283億元，兩者相差何只以道里計。

綠營民代說財劃法修法後花蓮可以多拿161億元，但這筆錢能否入袋仍未可知，而且修法後中央地方業務移轉、經費分攤也還未談定，怎麼可以全部拿來普發現金？綠營民代難道不懂？至於部分計畫執行多年無法完成，資本支出保留比率逾四成，如果民代有做功課，應該是深入檢討延宕的原因，資本支出保留也還算是執行中的計畫，更應督促縣府改善，怎麼可以隨便亂喊普發５萬元，民代有這麼好當嗎？

反倒是行政院年年超徵，過去也普發過現金，這次在野黨要求普發現金，閣揆卓榮泰就說「天人交戰」，但四年超徵已達1.87兆元，經濟成長趕不上稅收超徵幅度，顯示執政出了問題，稅捐法規可能不合時宜、企業交易行為受扭曲，甚至可能有橫徵暴斂的情況。

這些問題民進黨通通不在意，既不檢討改革稅制，又不想還稅於民，就只想錢放進自己口袋裡，人民的感覺就是「不當得利」；第一波大罷免投票，選民給了民進黨不及格的分數，民進黨不知改絃易轍，還要繼續修理藍營縣市，在國人看來，只是民進黨自己放棄補考的機會，再次受苦的卻是全民了。