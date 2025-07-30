王鴻薇嗆「就是辦高虹安、林姿妙」才升官 法務部長：我不接受

檢察官「政治辦案」或「辦政治性案件」爭議多，國民黨立委王鴻薇今天在立法院司法及法制委員會對法務部長鄭銘謙開嗆「你就是辦高虹安、林姿妙後才升官的」，鄭則不甘示弱回應「妳太政治化了！」

王鴻薇在立法院質詢鄭銘謙，2人你一句、我一句，氣氛火爆，最後王要求鄭有關日前暗網爆料民進黨秘書長林錫耀疑關說人事的事，法務部要在1個月內給調查報告。

王鴻薇表示，依統計，詐欺集團一天可詐騙3億元，一個月就詐騙90億元，「大罷免」那周的數據，是一個月人民損失20億元，不過，本周一法務部遴選一審主任檢察官，承辦「柯文哲案」、「黃呂錦茹案」的檢察官都升官「那辦詐欺的有沒有？」

鄭銘謙表示，一審主任檢察官是要年資滿8年、表現優秀再經過基層一票一票選出來的，他只是從其中圈選「這個妳不懂啦！」

王鴻薇說，辦政治案的都升官「辦詐欺的給什麼獎勵？」如果辦詐欺的不能出頭，檢察官為何要努力辦詐欺？鄭回稱，檢、警、調、海關都有表揚打詐有功人員，台北地檢署檢察官鄭少珏就是辦詐欺案被選出來的。

王鴻薇說，7月29日發生新竹監獄受刑人保外醫治後連續性侵2人，本月7日新北市土城區男子犯家暴案再殺妻子、小姨子，以及4月發生的新竹縣健身教練虐童案，有許多案子應該要辦，但只有辦政治案件的檢察官可升官，鄭說「這樣說，太政治化了」。

王鴻薇表示，民進黨秘書長林右昌因「大罷免」案失利請辭，盛傳前秘書長林錫耀將強勢回鍋，日前林疑涉「喬」檢調人事，包括檢察官、調查官甚至廉政署都有，詢問法務部要多久給個交代？王說，如果法務部繼續混，就再陪葬司法威信。

王鴻薇話鋒一轉批鄭銘謙「你就是辦了高虹安、林姿妙後才升官的」，還指，如果鄭真的是德高望眾的話「就不會有人看不起司法」。