快訊

靈異現場？狗狗探險驚見「阿飄」站走廊 回頭表情超真實：你也看見了吧

新竹市犬棕棕有家了 林智堅臉書致歉：盡最大努力幫牠找家

726罷免失利後首露面 蔡英文：仍需相信是推動民主一大步

卓揆南下勘災竟未站在旁邊？經長郭智輝：是備援投手 擠在前面很奇怪

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部長郭智輝29日陪同行政院長卓榮泰南下勘災，卻被電視台捕捉到郭智輝不僅未站在卓揆陪同，更像一般圍觀民眾，就站在人群最後方，距卓揆遙遠。對此，郭智輝30日受訪解釋，29日那個區域不是很大，擠在前面很奇怪，卓揆就像站在投手丘投手，他是備援投手，在後面馬上執行院長交辦的事項。

郭智輝30日出席主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」前，媒體詢問，29日陪同行政院長卓榮泰南下勘災，卻離卓揆這麼遠。郭智輝對此作出解釋。

他說，29日南下勘災一行人，每個人都各有分工，卓揆要求要馬上處理，回應要快速，要讓災情最小。例如，現在災民要清理家園，原本台水公司7月底、8月初要進行換水管工程，現在就要通知台水公司不要停水，先要讓民眾有水可用，「我還是站在後面執行院長交待任務」。

他說，29日到訪受災區域不是很大，全部擠在前面很奇怪。院長就像站在投手丘上的投手，「我是備援投手」，在後面打電話執行院長交辦事項，馬上處理，不一定要站到前面，這是發揮團隊精神，每個人都有任務。

外界關切前瞻計畫編列相當治水預算，為何南部災情如此嚴重？水利署官員表示，這次淹水主要是雨太大，超過防護設計標準，事實上前瞻計畫投入，使得縮水面積縮小、水退得更快，但仍造成部分地區淹水，有必要加強治水。水利署將會盡快檢討下一期治水計畫，希望將來能緩和淹水情況。

郭智輝表示，行政院將再給水利署千億元治水預算，把最後末端做好。過去做的達到過去防護標準，現在極端氣候，雨水已超過防護標準，防護標準必須再提高。

媒體也詢問郭智輝是否會擔憂列內閣改組名單？郭智輝則表示，這與今天題目不同而拒答。

編輯推薦

淹水 台水 水利署

延伸閱讀

雲縣府提治理工程案盼解決淹水 卓榮泰提醒2要點

影／卓榮泰視察嘉義縣淹水災情 57歲婦失聲痛哭：淹到怕了

想漲電價！請託工總商總遊說電價審議會放手「調一點」 郭智輝被拒

川普狠降日本對等關稅至15％ 台灣呢？經濟部這樣說

相關新聞

改駐歐盟？謝志偉臉書留伏筆 外交系統低調證實

外交人事傳異動，駐德國代表謝志偉可望轉任駐歐盟代表，現任駐歐盟代表李淳將於下月離任。外交系統私下證實；而謝志偉在臉書發文...

國民黨黨魁改選是否看好盧秀燕？王金平：我是支持她的

726大罷免全軍覆沒，傳出為搶救國民黨立委葉元之，立法院前院長王金平致電新北市長侯友宜，王金平今否認致電給侯，而是與侯碰...

民進黨秘書長可以「喬」檢察人事？黃國昌：一定成立委員會追查

網路社群流出疑似民進黨秘書長林錫耀與法務部前部長蔡清祥「喬」檢察人事資訊，民眾黨立委黃國昌今在立法院司法及法制委員會質詢...

大罷免失敗「普發1萬」成矛頭 吳思瑤：政院可更果決

首波罷免投票失利，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今在Yahoo「齊有此理」談到失敗原因，被問及普發一萬是不是罷免失敗主因？吳...

南部水災經濟部卻貼治水政績圖 吳思瑤批：不食人間煙火

中南部近日豪雨成災，但經濟部昨又發布5張治水績效圖卡。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天批評，她看到圖卡當下傻眼，都要生氣了...

傳美拒賴清德過境 凌濤提三大疑點：共諜案查了沒？

外媒指美方拒絕讓總統賴清德過境紐約。美國國務院今重申，台灣總統等高階官員過境美國，符合美方長期政策與慣例，不過賴清德並未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。