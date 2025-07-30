卓揆南下勘災竟未站在旁邊？經長郭智輝：是備援投手 擠在前面很奇怪

經濟部長郭智輝29日陪同行政院長卓榮泰南下勘災，卻被電視台捕捉到郭智輝不僅未站在卓揆陪同，更像一般圍觀民眾，就站在人群最後方，距卓揆遙遠。對此，郭智輝30日受訪解釋，29日那個區域不是很大，擠在前面很奇怪，卓揆就像站在投手丘投手，他是備援投手，在後面馬上執行院長交辦的事項。

郭智輝30日出席主持「0728豪雨中央災害應變中心第六次工作會報」前，媒體詢問，29日陪同行政院長卓榮泰南下勘災，卻離卓揆這麼遠。郭智輝對此作出解釋。

他說，29日南下勘災一行人，每個人都各有分工，卓揆要求要馬上處理，回應要快速，要讓災情最小。例如，現在災民要清理家園，原本台水公司7月底、8月初要進行換水管工程，現在就要通知台水公司不要停水，先要讓民眾有水可用，「我還是站在後面執行院長交待任務」。

他說，29日到訪受災區域不是很大，全部擠在前面很奇怪。院長就像站在投手丘上的投手，「我是備援投手」，在後面打電話執行院長交辦事項，馬上處理，不一定要站到前面，這是發揮團隊精神，每個人都有任務。

外界關切前瞻計畫編列相當治水預算，為何南部災情如此嚴重？水利署官員表示，這次淹水主要是雨太大，超過防護設計標準，事實上前瞻計畫投入，使得縮水面積縮小、水退得更快，但仍造成部分地區淹水，有必要加強治水。水利署將會盡快檢討下一期治水計畫，希望將來能緩和淹水情況。

郭智輝表示，行政院將再給水利署千億元治水預算，把最後末端做好。過去做的達到過去防護標準，現在極端氣候，雨水已超過防護標準，防護標準必須再提高。

媒體也詢問郭智輝是否會擔憂列內閣改組名單？郭智輝則表示，這與今天題目不同而拒答。