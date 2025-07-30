傅崐萁喊話朝野救災民 ：明協商完成丹娜絲災後重建條例

丹娜絲颱風在南台灣造成嚴重災損，亟待復原。國民黨立院黨團今日舉行記者會，黨團總召傅崐萁喊話朝野，明日召集協商，希望盡快完成災後重建條例，不分朝野，一起拯救災民。國民黨支持治水，但不要急就章。

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，前天暴雨成災。賴清德總統昨下午至中央災害應變中心了解淹水災情，指示行政院成立雲嘉南災後重建小組，協助災民重建家園。行政院長卓榮泰南下勘災，有受災戶痛哭失聲喊「先颱風後水災，真的淹怕了，請政府幫幫忙」。

國民黨團今舉行記者會，傅崐萁表示，丹娜絲颱風災後，災民希望盡快得到政府協助、安置，政府防災、救災以及災後重建不及格。國民黨團希望政府提出具體措施，拯救災民，讓災民恢復原來生活。昨日立法院議程，希望行政院盡快提出災後重建條例，如果行政院曠日廢時，就由國民黨團邀請所有政黨提出。希望卓榮泰上緊發條，災民快變難民，因為國家沒有具體作為。

傅崐萁也表態，全力支持行政院對於所有救災，災民需要的相關經費，希望盡快積極提出。明天國民黨團也會邀集各政黨協商，盡快完成災後重建條例，不分朝野，一起拯救災民，台灣就是一個大家庭。

傅崐萁強調，他來自花東，那是長年面對太平洋災難、風災、雨災的地方，也是歐亞板塊跟菲律賓板塊的交界，自然災害多，可以了解災民急迫，希望行政院能有具體作為，專心在人民身上，不要再做任何政治操作。 災後重建條例應該放在第一優先；而對於治水，國民黨支持，但不要急就章，從2006到現在，花了3千多億，台南市用掉466億，嘉義縣市也花了341億，但看不到治水成績，有水必淹。治水當然要做，但要請專家學者評估完，國家妥善推動治水條例，國民黨支持。他也向在基層努力協助救災的志工、警義消，深深表達敬意。

國民黨團副書記長王育敏說，萬事莫如救災急，當地只能用「慘」字形容。東石鄉長向她請願，有些漁村，老人家住的沒有門牌號碼，即使人住在裡面，風災受損也是被排除在外；養殖魚塭工具屋因為沒有申請登記門牌，這次補助也都是沒有。政府不是說要從寬嗎？ 疫情期間不是很多逃跑的外籍移工也讓他們打疫苗嗎

王育敏也說，很多農漁民貸款種植、養殖，希望貸款中的可以再做另一次貸款，才有本錢讓農漁業繼續維持，之前已經爭取到免利息半年延長到一年。她也呼籲要「簡政便民」，很多受災戶要填6、7張表格，這都是擾民，也延後救濟發放進度。災後重建需要有完整的條例跟足夠的經費，幫助雲嘉南地區的民眾，強化未來的防災韌性。嘉義義竹鄉連像樣的避難處所都沒有，原本有個中正堂，風災時也受損，裡面很多義工幫忙煮東西，天上在下著雨，裡面也在下雨，非常殘破不堪，這樣子怎麼因應下一個颱風。如果有民眾要避難，要避到哪裡去？

國民黨首席副書記長羅智強分享過去擔任總統副秘書長經驗，表示災害來之前，他是陪著總統到災害應變中心坐鎮；災害來了以後，他陪著總統去勘災；災後過了後，他要陪著總統去督導各部門做「災後復健」。台灣是一個天災的地方，馬英九立了防災鐵則，叫做「救災視同作戰」，變成遇到災害，所有國軍動員的準則，這延續到前總統蔡英文，其講稿也會提到「救災視同作戰」。他不能理解賴清德面對災民，竟然可以告訴大家「不能靠國軍」、「國軍不能進到家裡」，賴清德最大問題已經不是同理心，幕僚也要加把勁。