許淑華「823都不同意」挨轟過河拆橋 民眾黨喊團結急澄清

第二波大罷免投票8月23日登場，當天同步舉辦核三重啟全國性公投，南投縣長許淑華一席「823罷免公投都不同意」引發熱議，不少民眾黨支持者質疑國民黨過河拆橋。民眾黨南投縣黨部主委、立委麥玉珍今天表示，團結一致是當前首要任務，希望大家共同做出正確選擇。

首波大罷免投票上周落幕，24位國民黨立委、新竹市長高虹安皆未通過，民眾黨支持者被視為藍營取勝關鍵，8月23日仍有多名國民黨新北市、新竹縣、台中市與南投縣立委罷免案投票，當天也將舉辦核三重啟全國性公投，藍白兩黨有意複製第一波合作模式宣傳反惡罷。

不過，罷免與公投案投票選項容易造成混淆，許淑華昨天受訪時就坦言，很多長輩在問要投同意還是不同意，的確會在宣傳上增加很多困擾，為了保住現有的國民黨立委，她會傾向對這些民眾宣導「2張都投不同意」。

此話一出，不少民眾黨支持者湧入許淑華臉書，紛紛在貼文留言要求為說錯話道歉，內容包括「核三延役公投難道不重要嗎？為什麼說都要投不同意？南投沒跳電問題嗎？」、「請問縣長什麼叫都投不同意？」、「國民黨從不讓人失望，過河拆橋速度有夠快」、「什麼叫作都投不同意？連這都處理不好當什麼縣長，選前兄弟選後不理？」等。

針對第二波罷免投票與核三公投案，麥玉珍稍早透過聲明表示，希望所有支持者與關心台灣未來的選民務必踴躍投票，「面對側翼的輿論與挑撥，團結一致、堅定立場是當前首要任務」，所謂的青鳥正在試圖削弱內部團結，呼籲大家不要受到相關輿論影響。

麥玉珍強調，投票是民主社會中每一位公民的權利與責任，呼籲大家在8月23日站出來，為了穩定台灣的能源發展、確保未來用電無虞，務必在核三重啟公投案投下同意票，而為了保住國會多元的聲音、消除大惡罷，也務必在罷免案投下不同意罷免，共同為台灣的未來做出正確選擇。