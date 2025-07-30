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推舉國民黨新主席盧秀燕呼聲最高？ 侯友宜這樣回應

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今主持市政會議，表示目前民眾最需要是讓民眾能夠在民生、經濟、建設上能夠多所著墨。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今主持市政會議，表示目前民眾最需要是讓民眾能夠在民生、經濟、建設上能夠多所著墨。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今在市政會議後受訪，對於國民黨前秘書長李乾龍說國民黨主席選舉擬延至10月，且黨內推舉新任主席的「最大公約數」是台中市長盧秀燕，而全國地方議會的正、副議長九成也都支持盧秀燕一事，他回應說，目前最需要能夠在民生、經濟、建設上能夠多所著墨，一起努力朝這個方向來做，才是現在最重要的方向。

關於警察局長即將於周五交接，侯友宜說新北市的治安對全國來說是一個很重大的區塊，尤其新北市的幅員遼闊，擔任警察局長非常不容易，警民比又高、治安問題錯綜複雜，謝謝警察局長廖訓誠這兩年半、24小時帶著警察全心全力的付出，讓新北市的治安能夠穩定的往前走。

侯說，未來下一任的方局長也能夠延續廖局長努力工作的方向，跟市府團隊並肩作戰，不管是在犯罪預防、犯罪偵查以及照顧員警的福利跟設備設施，一定要全新的大家一起共同的努力，讓新北市的治安一棒接一棒，越加的穩定。

另侯友宜昨探望直潭消防分隊隊員，侯說在上次災難過程當中，隊員雖然受了傷，還好能夠回到工作崗位來投入的一些工作狀態，關心他們、了解他們目前的整個生活情形，期待這兩位重返崗位的時候都能夠繼續並肩作戰。至於災害事故調查會，持續在調查當中，只要調查告一段落就會對外來做說明。

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