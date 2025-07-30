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代理教師敘薪制度亂象待解 范雲籲教育部負起責任
立委范雲與全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙，上午在立法院舉行「違憲判決成空文？代理教師年資提敘看運氣」記者會。會中指憲法法庭於2024年8月9日宣告代理教師年資提敘制度差別待遇違憲，教育部於 2025年8月1日起要求各地方政府落實提敘辦法。但在敘薪新制即將上路的前，全台的代理教師卻仍面臨重重阻礙。
黃湘仙就此彙整超過百位教師問卷意見指出有六大亂象，1.教師怒吼「被釘在190級」制度不一，各說各話、2.證明文件難以取得、3.薪資延遲補發，造成經濟壓力、4.資訊未公開，無科技化管理、5.人事窗口處理態度落差大及6.歷史年資難以補回。要求教育部儘速統一規範、建立平台、並監督地方政府執行落實。
范雲表示，合格代理教師敘薪是大法官還給他們的權益。教育部不能只修聘任辦法，應該負起協助各縣市政府落實法規的責任。不能讓代理教師能不能敘薪，還得看運氣。教育部不能讓各縣市政府各行其是，不能讓全台灣師生在教育重大權益上受到差別待遇。
范雲表示，釋憲後持續追蹤教育部修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，教育部也在6月依照釋憲結果新增「代理教師具有代理該教育階段、類(科)別合格教師資格者，其提敘薪級，比照專任教師之 規定」規定。但依舊接到不少陳情案，就上述各種現場執行面的亂象感到擔憂。
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