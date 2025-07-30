傅崐萁：若賴總統無法體恤南台灣災民 可續用卓榮泰

726罷免無一藍委罷免案通過，且丹娜絲颱風造成南台灣災損，至今仍未復原。行政院長卓榮泰被點名下台，或至少部分改組內閣。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，若賴清德總統無法體恤南台灣災民心聲，可持續用卓榮泰，尊重總統任命權，但人民心中自有把尺。

民進黨與罷團合作極力推動大罷免失利，南台灣風災後仍未完全復原，卓榮泰被視為咎責對象之一，指其應承擔責任。

傅崐萁說，卓內閣失能無需贅述，如果賴清德無法體恤南台灣災民心聲，可以持續用卓榮泰。國民黨也希望賴清德能夠回應基層百姓水深火熱。整體內閣是否適任，尊重總統任命權，但所有分數，人民心中自有一把尺。

傅崐萁表示，對於這次嘉義、台南，動輒淹水兩公尺深，讓農畜產慘遭滅頂，不管是養豬戶或農作都毀損嚴重，包括台南市損失13億，嘉義縣損失7億多，整體損失高達30億，很清楚治水成效如何，現在災民還泡在水裡，行政首長應該知所節制，要有一點同理心，看看災民心情如何，不要再吹噓自己政績，希望完全符合實情，平復災民心情，救災才是當務之急。

傅崐萁也回擊民進黨側翼稱台中等縣市也要普發現金，他說，南部災民哭嚎，竟然還有綠營側翼散播謠言，什麼台中市要普發四萬，還用台中市長盧秀燕照片，若民進黨持續用側翼謠言治國，這是國家何其不幸。

傅崐萁表示，過去賴清德擔任台南市長時，前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌擔任在野的民進黨主席，哭天喊地說財劃法要修正，落實地方自治，有足夠財源，各方福利、措施、建設能盡快落實。中央超徵稅收要還稅於民，這是行之多年，包括在蔡英文任期內，蘇貞昌、陳建仁任行政院長時，都實施數次，包括前總統馬英九也有實施。

傅崐萁指出，超徵稅收是還錢於民，財劃法修正是讓地方完成基礎建設，要當民進黨側翼也要讀點書，何謂財劃法，何謂超徵。希望落實地方自治。