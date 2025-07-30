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政院：鄭麗君仍在華府磋商 盼達貿易平衡等目標

中央社／ 台北30日電

8月1日對等關稅大限將至，行政院今天說，行政院副院長鄭麗君仍在美國華府磋商，盼完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全4項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進雙方科技及國安等多元領域合作2項目標。

川普政府對等關稅將在8月1日上路，日前已陸續宣布各國新對等關稅稅率，亞洲鄰近國家包括日本為15%、韓國為25%，越南及菲律賓稅率各為20%與19%。行政院23日指鄭麗君在華府準備第4輪實體磋商，外界高度關注談判是否順利，台灣能否爭取到優於日韓稅率。

行政院發言人李慧芝今天對記者表示，鄭麗君仍在美國華府磋商，台灣將持續秉持深化台美經貿關係、雙方互利互補的2個原則進行談判。

李慧芝表示，期盼談判能完成維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全4項任務，達到促進台美雙邊貿易平衡，並增進台美在科技及國安等多元領域合作2項目標。

川普4月初宣布對等關稅政策以來，行政院在48小時內提出新台幣880億元的產業支持方案，後規模再擴大為930億元。隨後台美也展開談判，4月11日鄭麗君率經貿談判總代表楊珍妮等人展開首次視訊會議、5月1日在華府舉行首輪實體磋商、6月25日進行第2輪對等關稅實體磋商、7月8日第3度在美磋商，目前第4輪磋商持續進行中。

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