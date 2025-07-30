民進黨秘書長可以「喬」檢察人事？黃國昌：一定成立委員會追查

網路社群流出疑似民進黨秘書長林錫耀與法務部前部長蔡清祥「喬」檢察人事資訊，民眾黨立委黃國昌今在立法院司法及法制委員會質詢台灣高檢署檢察長張斗輝有無在查？查的是行政還是刑事的？張回「是刑事，但偵查不公開」。

事情爆發後，林錫耀聲明提告，未敘明罪名，法務部則責成台高檢交由主任檢察官調查，但為行政調查。張斗輝的說明，指的應是林錫耀聲明提告的「刑事案件」。

黃國昌表示，民進黨秘書長憑什麼「喬」檢察人事？連調查局長的官位都可以「喬」嗎？並問調查要多久時間？

黃國昌表示，2024年桃園市前市長鄭文燦的案子檢方也說不知道、不能講，但奇怪的是，有些偵查中案子都由特定雜誌報導，令人哄堂大笑。

黃國昌說，王俊力（疑「喬」人事案資訊中人物）何許人也？王在桃園時是辦鄭文燦的，然後將案子簽結「是壓案」，鄭是犯罪嫌疑人卻可以「喬」調查局長人事「我的老天啊！」針對此事，民眾黨一定成立調查委員會追查。

針對黃國昌的質詢，張斗輝表示，本案是刑事調查，已分他字案偵辦，林錫耀已否認，案子目前還在調查，黃對張的回應不滿，表示如果要引述林的說法「那分案幹嘛？簽結不就好了嗎？」

網路社群日前從「dark論壇」流出疑似民進黨前秘書長林錫耀透過Telegram與前法務部長蔡清祥、時任國安會諮詢委員陳俊麟討論檢察人事的對話，法務部上周發交台高檢調查。

至於林錫耀在資訊曝光後，表示已委託律師檢證相關資訊，逕向治安單位進行告訴，但林向何司法機關或司法警察機關興訟？並不明朗。。

有媒體上周報導Threads近日轉載「dark論壇」林錫耀的相關檔案，至少有9個檔名，包括法務部政務次長徐錫祥、台北地檢署檢察長王俊力、廉政署副署長林炤宏、調查局官員邱享坤等在內。