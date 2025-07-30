影／盧秀燕未表態選黨主席 2028？他急喊：藍白合關鍵時刻只她

726罷免投票，國民黨台中市長盧秀燕輔選有功，被外界視為下屆黨主席熱門人選，但盧至今未明確表態。對此，民眾黨台中市議員江和樹今說，關鍵時刻只有盧秀燕才有辦法代表國民黨來當與民眾黨溝通橋梁，關鍵時刻只有盧秀燕，2028才有機會。

江和樹說，這時機點，盧秀燕怎麼敢表態？國民黨百年大黨，「一盤魚脯仔全全頭」（閩南語，一整盤小魚乾，全都是魚頭，意即整個團體，人人都想當領導），大家都想爭出頭。

江和樹認為，從2024年總統大選到這次的大罷免「藍白合」，看得出來，盧秀燕一直以來都對台灣民眾黨非常友好。如果是盧當選黨主席，相信2028才有機會，更何況2026縣市長選舉。