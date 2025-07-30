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投書華盛頓郵報 陳以信：美軍售延宕給中國戰略優勢

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
前國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片
前國民黨立委陳以信。圖／聯合報系資料照片

前國民黨立委陳以信今天投書美國華盛頓郵報」指，台灣對美國採購F‐16V飛機、M1A2T戰車等交貨延宕，已成台灣國防最大障礙，也讓對岸取得戰略優勢；他更批評美國總統川普政府，要求台灣國防支出拉高到占GDP10%不切實際，呼籲美國應鼓勵兩岸正常互動。

陳以信投書「華盛頓郵報」指，華盛頓郵報7月19日新聞「台灣擴大演習向北京展示準備戰鬥」文中論點過於樂觀。雖然面對中國的嚴重威脅，台灣政府和社會正在加強防禦，但永遠無法做好戰爭的準備。

陳以信指出，去年台灣國防支出占國內生產毛額（GDP）約2.5%，賴清德總統表示，今年打算增加國防支出至超過3%，而川普曾提出增加至10%國內生產總值，這是相當不切實際的。

陳以信說，台灣國防中最重要的障礙不是低支出，而是美國軍備交付嚴重延誤，目前已高達215億美元。台灣2019年向川普政府訂購了66架F‐16V飛機，原定2024年全面交貨，但只有1架交貨；訂購108輛「M1A2T 艾布拉姆斯」坦克中，約70輛未交付；29個HIMARS發射器中，18個尚未到達，如果台灣武器系統沒有迅速交付，美國將給中國戰略優勢。

陳以信說，美國在強化台灣軍事威嚇時，也應該同時鼓勵台灣回歸正常兩岸互動，只有減少北京的軍事行動動機，才能爭取更多的時間維護台海和平。兩岸戰爭可能發生，但並非必然。他身為一個和平主義者，相信當和平還在桌上時，美國與台灣都要盡所能保存。

前國民黨立委陳以信今天投書美國「華盛頓郵報」指，台灣對美國採購F‐16V飛機、M1A2T戰車等交貨延宕，已成台灣國防最大障礙，也讓對岸取得戰略優勢。圖取自陳以信臉書。
前國民黨立委陳以信今天投書美國「華盛頓郵報」指，台灣對美國採購F‐16V飛機、M1A2T戰車等交貨延宕，已成台灣國防最大障礙，也讓對岸取得戰略優勢。圖取自陳以信臉書。

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