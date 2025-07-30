簡舒培罵她「無恥」卻不起訴 汪志冰嘆不意外⋯國民黨都被關幾百人

國民黨北市議員汪志冰去年在預算審查會議中，與民進黨議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡辱罵他「真的無恥到極點」涉公然侮辱罪，檢方昨不起訴。汪志冰直言，現今政治氛圍下，早知結果會這樣並不意外，但她仍必須捍衛自己民譽，讓對方知道不是當了名義代表就可以隨便罵人。

事件發生在去年12月17日下午，當是兩人於議會財建委員會審查市府預算，簡舒培不滿市府某項目編列預算成效及方式，揚言要全數刪除，汪志冰聽聞後舉手欲會議詢問，簡不滿汪打斷其發言時間，對汪說「先讓我講完。」兩人發生口角，簡更拍桌痛批汪不尊重他，汪卻要簡不要拍桌，還嗆「痛不痛？活該！」簡數度要求汪關麥克風，汪不願意，讓簡不滿怒嗆，「真的無恥到極點」。

汪志冰認為簡舒培當場手指著他辱罵「真的無恥到極點」貶損其名譽，提出告訴，檢方認為，簡舒培確有說這句話，雖用詞不當及寓含情緒發洩，但簡舒培以議員身分質詢，因發言權爭執而出此侮辱言語，非在發言期間持續辱罵，顯非故意公然貶損汪志冰，與無端謾罵有異，認定簡舒培犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

面對不起訴汪志冰直言，以現行政治氛圍和司法制度，本來對司法就沒有太大信心，「國民黨都已被關了幾百個人」。當時只是想要會議詢問，卻遭來辱罵讓她非常錯愕，必須採取法律行動讓對方知道不是當了名義代表就可以隨便罵人。