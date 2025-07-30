快訊

川普關稅陰影！英國鋼鐵城鎮的生存轉型之戰

台灣也受影響！俄羅斯規模8.7強震引發海嘯 氣象署曝抵台時間

獨／沈玉琳住院最新狀況曝 持續發燒但意識清醒：並未腦水腫

簡舒培罵她「無恥」卻不起訴 汪志冰嘆不意外⋯國民黨都被關幾百人

聯合報／ 記者洪子凱李承穎／台北即時報導
國民黨北市議員汪志冰去年在預算審查會議中，與民進黨議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡辱罵他「真的無恥到極點」涉公然侮辱罪，檢方昨不起訴。汪志冰直言，現今政治氛圍下，早知結果會這樣並不意外。圖／擷自議會直播
國民黨北市議員汪志冰去年在預算審查會議中，與民進黨議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡辱罵他「真的無恥到極點」涉公然侮辱罪，檢方昨不起訴。汪志冰直言，現今政治氛圍下，早知結果會這樣並不意外。圖／擷自議會直播

國民黨北市議員汪志冰去年在預算審查會議中，與民進黨議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡辱罵他「真的無恥到極點」涉公然侮辱罪，檢方昨不起訴。汪志冰直言，現今政治氛圍下，早知結果會這樣並不意外，但她仍必須捍衛自己民譽，讓對方知道不是當了名義代表就可以隨便罵人。

事件發生在去年12月17日下午，當是兩人於議會財建委員會審查市府預算，簡舒培不滿市府某項目編列預算成效及方式，揚言要全數刪除，汪志冰聽聞後舉手欲會議詢問，簡不滿汪打斷其發言時間，對汪說「先讓我講完。」兩人發生口角，簡更拍桌痛批汪不尊重他，汪卻要簡不要拍桌，還嗆「痛不痛？活該！」簡數度要求汪關麥克風，汪不願意，讓簡不滿怒嗆，「真的無恥到極點」。

汪志冰認為簡舒培當場手指著他辱罵「真的無恥到極點」貶損其名譽，提出告訴，檢方認為，簡舒培確有說這句話，雖用詞不當及寓含情緒發洩，但簡舒培以議員身分質詢，因發言權爭執而出此侮辱言語，非在發言期間持續辱罵，顯非故意公然貶損汪志冰，與無端謾罵有異，認定簡舒培犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

面對不起訴汪志冰直言，以現行政治氛圍和司法制度，本來對司法就沒有太大信心，「國民黨都已被關了幾百個人」。當時只是想要會議詢問，卻遭來辱罵讓她非常錯愕，必須採取法律行動讓對方知道不是當了名義代表就可以隨便罵人。

編輯推薦

議員 汪志冰 簡舒培

延伸閱讀

爭發言權簡舒培罵汪志冰「無恥到極點」 檢不起訴：非無端謾罵

沈伯洋一言論扭曲蔣萬安原話 蔣市府轟：立刻收回造謠言論

造勢罵賴清德「三字經」砸雞蛋 簡舒培批民眾黨帶頭「歹鬼𤆬頭」

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

相關新聞

美歐達成15%關稅協議 他拋對台3大啓示「台在新秩序中地位重要 但需謹慎應對」

美國與歐盟達成關稅協議，美對歐盟輸美產品多數將徵15%關稅，比之前川普喊的降低一半，歐盟也允諾向美投資6000億美元…

國民黨主席改選起跑 823後盧秀燕、朱立倫做何抉擇

726大罷免結束，國民黨將啟動今年換屆黨主席改選，黨中央今天將向中常會提報114年黨主席暨第二十二屆全國代表大會代表等選舉相關規章草案，包括黨主席選舉日程表。中常會討論通過後，明天發布選舉公告，10月18日進行選舉投開票，11月1日召開全國黨代表大會進行主席交接及新任主席就職。 至於黨內最關注今年黨魁之爭，黨主席朱立倫會不會競選連任，台中市長盧秀燕是否參選黨主席，兩人目前都未表態。但最關鍵的黨主席選舉領表和登記作業，依黨中央規畫時程，9月1日至9月5日受理領表，9月4日至9月5日登記。

影／盧秀燕未表態選黨主席 2028？他急喊：藍白合關鍵時刻只她

726罷免投票，國民黨台中市長盧秀燕輔選有功，被外界視為下屆黨主席熱門人選，但盧至今未明確表態。對此，民眾黨台中市議員江...

投書華盛頓郵報 陳以信：美軍售延宕給中國戰略優勢

前國民黨立委陳以信今天投書美國「華盛頓郵報」指，台灣對美國採購F‐16V飛機、M1A2T戰車等交貨延宕，已成台灣國防最大...

簡舒培罵她「無恥」卻不起訴 汪志冰嘆不意外⋯國民黨都被關幾百人

國民黨北市議員汪志冰去年在預算審查會議中，與民進黨議員簡舒培有發言權糾紛，控訴簡辱罵他「真的無恥到極點」涉公然侮辱罪，檢...

網路瘋傳藍縣市普發現金上萬元？侯漢廷批造謠「告了」

首波罷免案726投票後，近日網路流傳圖卡，稱台北、新北、桃園、台中等藍營執政縣市稅收超徵，將普發現金還稅於民。新黨北市議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。