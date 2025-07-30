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網路瘋傳藍縣市普發現金上萬元？侯漢廷批造謠「告了」
首波罷免案726投票後，近日網路流傳圖卡，稱台北、新北、桃園、台中等藍營執政縣市稅收超徵，將普發現金還稅於民。新黨北市議員侯漢廷批，青鳥惡意造謠，散播不實圖卡，他直呼「告了」，已經報警告發違反社會秩序維護法。
多張圖卡引爆大量民眾詢問，被點名縣市紛紛澄清，指是不實訊息，台中、桃園市府並向警方報案。
侯漢廷在臉書分享多張截圖，包含一張是青鳥群組發文內容，有人刻意帶朋友造謠藍營縣市要普發現金，稱「新北市超徵124億元，要人人發3萬元」、「台中市每人4萬元」、「還有台北市1.3萬元」、「桃園市也有1.4萬元」，甚至最後直呼「一直造謠一直爽。」
不只如此，侯漢廷也搜集多張網路截圖，「藍營最快下週提案廢潛艦」、「曹興誠大崩潰，網傳國民黨釋出善意？下屆北市議員有望禮讓」、「藍營縣市超徵稅收，有望補貼市民」等。
侯漢廷直指青鳥惡意造謠，毫無是非底線，道德低落，更批青鳥散播不實圖卡，以「瘋」為榮，甚至集體演戲欺騙路人，以欺騙造謠為榮，連藍營要廢潛艦禮讓曹興誠這種謠言都能傳。顯然明知錯誤訊息而惡意散播，「不用刪文，我會報警告發違反社維法。」
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