賴總統延後訪友邦 金融時報：川普拒讓賴過境紐約

賴清德總統出訪友邦並過境美國行程確定延後，據了解，是內外部因素導致時程有變，而我方考慮延後賴總統出訪，時間點恰恰落在首波大罷免投票結束後；知情人士指出，待風災和關稅等內外部因素處理告一段落，仍會持續規畫總統出訪。

賴清德總統原訂八月初出訪中南美洲友邦，且擬過境美國紐約與達拉斯。總統府前天表示，考量近日南部風災災後復原與美國對等關稅及區域情勢等，總統近期暫無海外訪問安排。

裴洛西：美噤聲 危險訊號

路透報導，知情人士透露，賴總統推遲八月出訪行程，該行程原定在美國過境，但沒有所謂取消行程，而是今年稍後會將對行程做出安排，中途停留地可能包括德州和美國本土另一個城市。英國金融時報報導，美國總統川普拒絕讓賴總統過境紐約，是囿於北京壓力。

曾在二○二二年訪問台灣的美國聯邦眾議院前議長裴洛西透過社群平台臉書與Ｘ表示，這是一個危險的訊號，代表美國在台灣議題上可以被霸凌到噤聲。

裴洛西指出，美台關係攸關全球和地區的安全，也攸關美國經濟和道德；從川普政府阻止台灣民選總統過境紐約來看，中國國家主席習近平戰勝了美國的價值、安全和經濟。她說，希望「川普拒絕賴總統過境」不代表美國對台政策將做出危險的改變。

關稅與災情 政府當務之急

涉外人士指出，此次過境交涉，涉及美國國務院、白宮國安會，兩單位主管同為友台的國務卿魯比歐，最後拍板者是川普。據悉，美台交涉過程順利，但美中在瑞典舉行第三輪經貿高層會談，賴過境紐約一事遭中方抗議後，川普決定拒絕台灣要求。

從台北角度來看，賴總統這次的出訪時程生變是因為內外部因素。外部因素方面，據悉，台美過去一段時間，持續就賴總統過境美國本土地點磋商，原本雙方對賴總統過境地點已有一定程度「默契」，但近日因美中關稅談判等因素，美方對於賴過境地點的態度有所保留。

內部因素，知情人士表示，台美關稅仍在持續談判，預估近日會有結果，不論最終稅率為何，勢必影響產業；此外，南台灣受到颱風與豪大雨影響，災情嚴重，這兩項工作是政府當務之急。

北京對賴10講反應 美在意

熟悉台美人士指出，罷免結束後，就聽聞賴總統可能不出訪消息，這對賴政府當然是很大打擊；不過，他也觀察到，美方解讀賴總統先前的團結國家系列演說，可能激化社會對立，北京對賴演說的反應讓美國很在意。

外界關切賴總統出訪因美方因素而「取消」，外交人士表示，匿名官員放話無從查證，美國國務院與美國在台協會（ＡＩＴ）都強調，台灣總統等高階官員過境美國，與美國長期的政策與做法一致。

據指出，外交部早已循例向府方提報元首出訪計畫，我方也持續與美方溝通過境事宜，待內外部因素商討並處理完成，仍會持續規畫總統出訪事宜。