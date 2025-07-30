藍主席改選擬10月18日投票 中常會今敲定

國民黨主席將改選，組發會預計今天將相關選舉辦法提報中常會討論。因應八月廿三日第二波罷免案，主席選舉登記擬待罷免投票後，於九月初展開，預計十月十八日投票，十月底或十一月初舉行全代會正式交接。不過，最後拍板期程，要等今中常會討論。

首波大罷免結果出爐，國民黨成功守住廿四席立委，緊接著有七位藍營立委即將面臨八月廿三日投票，國民黨立院黨團昨舉行記者會宣示「一席都不能少」。黨團書記長王鴻薇表示，首波廿四名藍營立委的反罷廣告看板，可能轉為「重啟核三」公投看板。

國民黨前祕書長李乾龍昨受訪表示，國民黨推舉新主席，最大公約數就是台中市長盧秀燕，以盧最近表現可圈可點，黨內應該不會有其他的聲音。至於盧何時表態？他認為，應該八月廿三日投完票之後就會有所表態，這是他推算，但盧應該有自己的想法。政壇人士目前不斷對盧建言，但盧秀燕昨僅說「謝謝大家」。據了解，盧秀燕尚未作決定。

藍營地方人士認為，現在絕對不是盧秀燕表態選黨主席的好時機，八二三還有一波罷免投票，當前最重要任務還是反罷免，盡量不要被其他議題失焦；但若八二三沒有意外發生，相信黨內大多支持盧接任黨主席。

藍營人士指出，盧若接黨主席，的確會面臨市政、黨務難兼顧的困境，但也有馬英九以副主席吳伯雄代理黨務，賴清德總統兼任民進黨主席先例，實務上存在許多操作空間。有年輕黨務幹部推薦前市長胡志強，據了解，胡願意協助盧秀燕，但盧尚未開口，情勢仍不明朗。