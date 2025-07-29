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普發現金 傳卓揆不提覆議

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇鄭媁周宗禎／連線報導
立法院日前三讀通過特別條例普發現金，傳卓揆決定不提覆議，但政院昨仍稱研議中。記者潘俊宏／攝影
立法院日前三讀通過特別條例普發現金，傳卓揆決定不提覆議，但政院昨仍稱研議中。記者潘俊宏／攝影

首波大罷免失敗，普發現金一萬元被綠營認為是影響原因之一，面對八月廿三日將迎來第二波罷免投票，傳行政院卓榮泰決定不針對特別條例提出覆議，但政院未證實，僅稱還在研議中。國民黨主席朱立倫昨強調，這是還稅於民，政府應以人民為本。

在國民黨力推下，「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」共匡列五四五○億元，並明定每人普發現金一萬元，未納入撥補台電一千億元，引發朝野攻防。該條例三讀通過後，卓榮泰質疑普發現金違法違憲，且普發現金將舉債一○一四億元，「我內心非常交戰」。

卓榮泰昨到台南勘查豪雨災情，媒體喊話：「發一萬現金政院決定不覆議了嗎？」「大罷免事後要不要究責、內閣改組？」隨扈趕緊阻擋媒體上前；卓接著走到聽取簡報的地點，媒體再喊一次，不過卓沒任何反應，完全不回應；最後卓要離開時，隨扈則示意媒體已經問過，不要再問。

行政院廿二日收到立法院三讀函文。依憲法增修條文，若政院認為窒礙難行要提出覆議，得經總統核可，在決議案送達行政院十天內，移請立法院覆議。推估政院提出覆議的最後期限為七月卅一日。

但首波大罷免揭曉後，傳出卓揆已拍板不提覆議，憂心影響第二波罷免及核三公投案，政院雖未證實，但據悉，府院明白此議題關乎民生，必須謹慎處理，且從「軍人待遇條例」修正案後，覆議漸漸不是行政院救濟選項之一，不提覆議機率相當高。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，覆議期還沒到，相信行政部門還在評估，不管是提覆議還是釋憲等憲法救濟程序，都完全尊重。

朱立倫則批評，面對大罷免結果，民進黨竟不知虛心反省，而是歸責於人民想普發現金一萬元；普發現金是為刺激消費，解決關稅所造成的經濟壓力。他呼籲政府以蒼生為念，應放下權力的傲慢，一切以民為本。

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