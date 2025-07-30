聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德總統過境美國生變 黃奎博：到川普桌上翻盤

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰／台北報導

賴清德總統過境美國生變，政治大學外交系教授黃奎博說，應該是美方層層上報後，到了美國總統川普桌上被翻盤，在美中貿易談判桌上，川普不樂見賴過境美國時橫生枝節，讓美國談判先輸一招。

德國馬歇爾基金會印太計畫資深研究員巴爾金（Noah Barkin）近日撰文分析，川普重返白宮半年來，並未重演第一任期的對中關係發展，反倒是對中鷹派落居下風；其中例證包含川普最近決定鬆綁出口管制，讓輝達能對中國大陸出售Ｈ２０人工智慧（ＡＩ）晶片，這引發川普改變對中政策的討論。

黃奎博說，回到賴總統希望過境美國的事件上看，重點當然在美中關稅與貿易談判，川普不會想要在談判時看到對手桌上有一堆籌碼；他舉例稱，若華府讓賴總統過境，賴總統的僑宴上出現台獨的動作、聲音甚至台獨旗，北京一定指責美國縱容台獨分裂勢力，美國很難擺脫責任，談判就先輸一招。

淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正也說，美國不一定要羞辱賴總統，但在美中修睦的格局下，過境事務上，美方短期內會避開比較高調或者敏感的地點；他指出，可能川普與中國大陸國家主席習近平會晤之前，過境機率就比較低。

編輯推薦

川普 賴清德

延伸閱讀

若日韓關稅都談成15％…台灣超過怎辦？PTT崩潰：川普贏麻了全球跪著求減稅

川普拒過境美？柳采葳曝賴清德心魔：難走出蔡英文障礙

新聞評論／美中博弈下 賴清德的處境內外交迫

MAGA內訌 川普被「性奴門」所困

相關新聞

賴總統延後訪友邦 金融時報：川普拒讓賴過境紐約

賴清德總統出訪友邦並過境美國行程確定延後，據了解，是內外部因素導致時程有變，而我方考慮延後賴總統出訪，時間點恰恰落在首波...

陸外交部：堅決反對美台官方往來

針對英國金融時報指出，美國總統川普拒絕賴清德總統出訪中南美洲期間過境紐約，中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨日回應稱，中方堅決...

外交部：賴總統暫無海外訪問安排 沒有所謂延期、取消

外媒報導美國總統川普拒絕讓賴清德總統過境紐約。外交部發言人蕭光偉昨說，賴總統近期暫無海外訪問的安排，更沒有所謂延期、取消...

藍委質疑：無法踏上美國本土 台美外交重大警訊

外媒報導指美國總統川普拒讓賴清德總統過境紐約，在野一片質疑聲浪。藍營立委直指，無法踏上美國本土，這是台美外交重大警訊；綠營立委認為總統出訪不是小事，美方態度、看法都該顧慮。民眾黨則表示，是否國安外交團隊事前資訊掌握不足、聯繫溝通沒做好，要深切檢討。

賴清德總統過境美國生變 黃奎博：到川普桌上翻盤

賴清德總統過境美國生變，政治大學外交系教授黃奎博說，應該是美方層層上報後，到了美國總統川普桌上被翻盤，在美中貿易談判桌上...

美否決過境紐約 賴取消出訪 美官員：美對中採韜光養晦策略

金融時報廿九日報導，中國大陸向華府表明反對賴清德總統擬於前往中美洲途中過境紐約後，美國川普政府已拒絕同意賴清德過境紐約。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。