賴清德總統過境美國生變 黃奎博：到川普桌上翻盤

賴清德總統過境美國生變，政治大學外交系教授黃奎博說，應該是美方層層上報後，到了美國總統川普桌上被翻盤，在美中貿易談判桌上，川普不樂見賴過境美國時橫生枝節，讓美國談判先輸一招。

德國馬歇爾基金會印太計畫資深研究員巴爾金（Noah Barkin）近日撰文分析，川普重返白宮半年來，並未重演第一任期的對中關係發展，反倒是對中鷹派落居下風；其中例證包含川普最近決定鬆綁出口管制，讓輝達能對中國大陸出售Ｈ２０人工智慧（ＡＩ）晶片，這引發川普改變對中政策的討論。

黃奎博說，回到賴總統希望過境美國的事件上看，重點當然在美中關稅與貿易談判，川普不會想要在談判時看到對手桌上有一堆籌碼；他舉例稱，若華府讓賴總統過境，賴總統的僑宴上出現台獨的動作、聲音甚至台獨旗，北京一定指責美國縱容台獨分裂勢力，美國很難擺脫責任，談判就先輸一招。

淡江大學戰略研究所兼任副教授黃介正也說，美國不一定要羞辱賴總統，但在美中修睦的格局下，過境事務上，美方短期內會避開比較高調或者敏感的地點；他指出，可能川普與中國大陸國家主席習近平會晤之前，過境機率就比較低。