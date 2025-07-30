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選宜蘭縣長？ 林國漳駁參選傳言

聯合報／ 記者戴永華葉德正林麗玉／連線報導
地方盛傳，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳將宣布參選宜蘭縣長。林國漳昨說「我一點都不想選」。圖／民進黨縣黨部提供
地方盛傳，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳將宣布參選宜蘭縣長。林國漳昨說「我一點都不想選」。圖／民進黨縣黨部提供

大罷免後，2026年縣市長人選被討論，賴清德總統屬意宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳選宜蘭縣長，但林卻說「一點都不想選」；至於藍營是否禮讓民眾黨主席黃國昌選新北市長？侯友宜強調現階段救災優先，「民眾的需要才是最好選擇」。

賴清德不止一次當面勸進林國漳，陳金德也公開喊話支持林國漳，認為林是各派系都可接受的人選，但他一再表示沒有參選意願；不過，事情在最近似有轉圜，外傳林國漳經過眾人勸說，態度已趨鬆動，近日將宣布參選，更傳出就在這周宣布。

林國漳說，妻子與女兒仍反對他參選，外傳有人向他台南的岳父母溝通，更屬無稽之談，「誰？是誰去溝通好了？我怎麼會不知道」。重點是他沒有企圖心、沒有參選意願，所以無論黨部或高層勸進就都不重要，何況黨內人才濟濟，未必非他不可。「服務社會不一定要透過選舉職務」。

藍白是否在大罷免後繼續合力2026？國民黨前祕書長李乾龍說，這次是全民覺醒，還有各自立委努力，與執政縣市首長傾全力輔選，加上民眾對執政黨一黨獨大心有顧忌，藍白合也是很重要的一環。

國民黨北市黨部代理主委戴錫欽昨強調，台北市長以蔣萬安連任優先，但民眾黨如何布局議員都尊重，新竹的確也有機會藍白合作，嘉義市也是可以考慮。

至於新北是否禮讓黃國昌？戴認為，關鍵在於新北市長侯友宜及新北議長蔣根煌，如果大家理念相同，就是比民調誰最強、誰最符合民意？當民意支持誰，大家有默契就共同支持。

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