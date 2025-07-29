貝里斯外交次長：台貝邦誼基於民主人權續創經貿契機

貝里斯外交次長艾蜜麗亞率團來台出席「台貝經貿合作協定管理委員會會議」，外交部長林佳龍接見時表示，政府正積極協助貝國白蝦輸台，盼藉經貿深化關係；艾蜜麗亞說，台貝邦誼建立在民主與人權價值，將持續開創經貿合作契機。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍28日上午接見貝里斯外交暨外貿部次長艾蜜麗亞（AmaliaMai，另譯：麥伊）訪問團一行，訪團成員包括該部外貿司司長蘇瑟蘭（Andy Sutherland，另譯：肅瑟蘭）、貝國國貿局局長季洛希（Ishmael Quiroz，另譯：奇洛）與農業及食品安全部標準局局長班納（Samantha Banner，另譯：貝恩娜）等官員。

外交部說明，艾蜜麗亞此行是率團來台出席「第二屆台貝經貿合作協定（ECA）管理委員會會議」及投資招商研討會。林佳龍接見訪團時，就台貝ECA及兩國經貿交流議題交換意見。

林佳龍表示，恭賀貝國今年3月順利完成大選，展現民主發展成就，也證明貝國民眾高度肯定貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）施政成果。台灣政府正積極協助貝國白蝦輸台，期盼經由經貿交流進一步深化兩國合作關係。

艾蜜麗亞指出，台貝邦誼建立在雙方共享的民主與人權價值，未來將持續攜手開創經貿合作契機。感謝台灣長期提供獎學金計畫，台灣已成為貝國學生海外留學國家的首選，顯現獎學金計畫深受貝里斯人民肯定，並對於貝里斯國家發展助益良多。

外交部表示，雙方另就合作推動獎學金計畫、「青年百億海外圓夢計畫」及培育貝國觀光人才等議題交換意見，並邀請貝國派員來台參加今年11月舉辦的台北國際旅展。

外交部指出，政務次長陳明祺於同日中午款宴訪團，並邀請經濟部國貿署、農業部防檢署、衛福部食藥署、財政部關務署及台北市進出口商業同業公會等代表出席，就台貝兩國持續強化經貿往來及雙邊夥伴關係意見交流。