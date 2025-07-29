貝里斯智慧漁業商機考察團將啟程 林佳龍勉深化邦誼

「貝里斯智慧漁業商機考察團」近日前往友邦貝里斯訪問，外交部長林佳龍今天於午宴時表示，外交部推動經貿外交與智慧農業，以優勢智慧解決方案協助友邦產業轉型，有助增進雙邊經貿關係並深化邦誼。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於今天午宴「貝里斯智慧漁業商機考察團」成員，訪團是由「中美洲經貿辦事處」（CATO）籌組並將於近日前往貝里斯訪問。林佳龍與訪團成員就增進台貝經貿互動、學術交流及開拓商機等議題充分交換意見，尋求公私協力的密切合作關係。

林佳龍表示，為實現總統賴清德提出的「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景，外交部擬定「榮邦計畫」積極推動經貿外交與智慧農業，引薦台商赴友邦採購及投資，並以台灣優勢智慧解決方案協助友邦產業轉型，除有助增進雙邊經貿關係並深化邦誼外，也能讓台灣人享受到更多友邦所生產的農、漁、牧優質產品，成效廣獲肯定。

外交部說明，考察團成員肯定政府致力推動多項貿易便捷方案，例如台貝政府先前所簽署的「經濟合作協定」（ECA）提供雙邊關稅優惠，有利於貝國農漁產品輸台，同時也讚揚外交部持續深化台貝經貿交流與相互投資，業者均樂願前往友邦考察並拓展海外商機，促進台貝兩國互惠雙贏。