快訊

影／板橋晚市驚傳砍人 攤商持殺豬刀猛砍債主7刀遭警逮捕

副總統接見美國家民主基金會訪團 盼持續深化合作

中央社／ 台北29日電

副總統蕭美琴昨天接見美國國家民主基金會訪團時表示，感謝該基金會一直與台灣人民站在一起，共同追求民主發展，並盼未來持續深化合作，建立良好夥伴關係。

副總統蕭美琴28日下午接見美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）訪問團致詞時表示，感謝美國「國家民主基金會」長期以來與台灣所建立的夥伴關係，數十年來「國家民主基金會」一直與台灣人民站在一起，共同追求民主發展，並見證台灣經歷政治轉型的過程，如今成為堅實、有活力且充滿生氣的民主體制。

副總統提到，在這個過程中，台灣也成立「台灣民主基金會」作為「國家民主基金會」的夥伴，期待未來不僅持續合作，也與「國家民主基金會」的夥伴機構「美國國際民主協會」（NDI）、「國際共和研究所」（IRI）深化合作。近年來，這兩個機構已在台設立據點，相信將成為強化台灣民主的穩固基礎，也能將這些努力推展到整個區域。

副總統最後感謝「國家民主基金會」，多年來透過「世界民主運動」（World Movement for Democracy）及其他倡議，促成眾多全球合作夥伴參與的貢獻。

美國「國家民主基金會」訪團由會長暨執行長威爾森（Damon Wilson，另譯威爾遜）率領，由外交部次長陳明祺陪同至總統府拜會副總統。

編輯推薦

美國 台灣人 民主基金會

延伸閱讀

蕭副總統接見日本訪團 盼新世代國會力量持續交流

一般補助款要專案報告 周五院會將討論

蕭美琴投票糗問蘇巧慧「這句話」下秒急道歉 兩人對話笑翻網友

影／副總統蕭美琴永和投票 民眾熱情打招呼

相關新聞

監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

監察院今公布2024年總統、副總統選舉第1次賸餘政治獻金資料，其中民進黨候選人賴清德、蕭美琴帳戶餘額為新台幣619萬餘元...

貝里斯智慧漁業商機考察團將啟程 林佳龍勉深化邦誼

「貝里斯智慧漁業商機考察團」近日前往友邦貝里斯訪問，外交部長林佳龍今天於午宴時表示，外交部推動經貿外交與智慧農業，以優勢...

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

雲嘉南地區昨天受豪大雨影響多處淹水，行政院長卓榮泰今到雲林勘災，地方提出多項治水計畫，希望中央趕快核定經費，民進黨立委劉...

豪雨重創中南部民宅！賴總統坐鎮應變中心 指示政院成立災害重建小組

受到西南氣流豪雨影響，南部持續降雨，中央氣象署今持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小時預測雨量，其中...

最長可逾五年！羈押超過十個月 白營大老主張體檢羈押制度 搶救柯文哲

民眾黨創黨主席柯文哲已經被羈押超過十個月，民眾黨創黨大老主張藍白應該趁著反罷免氣勢，在立法院體檢羈押制度，搶救柯文哲。 柯文哲2024年9月遭到偵查羈押，2025年1月遭到審判中羈押，到7月累計已經超

傳普發現金不覆議為823罷免止血 朱立倫：賴總統心中還是沒人民

政府發不發現金1萬元。目前傳出，政院為顧慮8月23日第二波罷免與核三公投，暫先不覆議，但發不發，再看狀況。國民黨主席朱立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。