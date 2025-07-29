副總統接見美國家民主基金會訪團 盼持續深化合作

副總統蕭美琴昨天接見美國國家民主基金會訪團時表示，感謝該基金會一直與台灣人民站在一起，共同追求民主發展，並盼未來持續深化合作，建立良好夥伴關係。

副總統蕭美琴28日下午接見美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）訪問團致詞時表示，感謝美國「國家民主基金會」長期以來與台灣所建立的夥伴關係，數十年來「國家民主基金會」一直與台灣人民站在一起，共同追求民主發展，並見證台灣經歷政治轉型的過程，如今成為堅實、有活力且充滿生氣的民主體制。

副總統提到，在這個過程中，台灣也成立「台灣民主基金會」作為「國家民主基金會」的夥伴，期待未來不僅持續合作，也與「國家民主基金會」的夥伴機構「美國國際民主協會」（NDI）、「國際共和研究所」（IRI）深化合作。近年來，這兩個機構已在台設立據點，相信將成為強化台灣民主的穩固基礎，也能將這些努力推展到整個區域。

副總統最後感謝「國家民主基金會」，多年來透過「世界民主運動」（World Movement for Democracy）及其他倡議，促成眾多全球合作夥伴參與的貢獻。

美國「國家民主基金會」訪團由會長暨執行長威爾森（Damon Wilson，另譯威爾遜）率領，由外交部次長陳明祺陪同至總統府拜會副總統。