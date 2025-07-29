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監察院公布政治獻金專戶賸餘 2024總統候選人餘額曝光

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
圖由左至右，分別為2024年時任總統候選人，柯文哲、賴清德、侯友宜。聯合報系資料照
圖由左至右，分別為2024年時任總統候選人，柯文哲、賴清德、侯友宜。聯合報系資料照

監察院今公布2024年總統、副總統選舉第1次賸餘政治獻金資料，其中民進黨候選人賴清德、蕭美琴帳戶餘額為新台幣619萬餘元；國民黨候選人侯友宜、趙少康餘額為525萬餘元；民眾黨候選人柯文哲、吳欣盈帳戶餘額為2800萬餘元最多。

監察院今天公開113年度擬參選人賸餘申報及各項更正申報之政治獻金會計報告書共89件，民眾可從「政治獻金公開查閱平臺」查詢各擬參選人資料，時間範圍為2024年2月13日至12月31日。

從查閱平台發現，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴的政治獻金合計新台幣5億1484萬4723元，首次申報收支相抵後餘額768萬8038元；剩餘的768萬8038元當中，支付當選後與公務有關費用160萬1519元，其中40萬元給會計師事務所的簽證服務、24萬1910元為做選民服務而給旅行社，算是較大筆的費用。兩人政治獻金專戶收支折抵加上利息收入後，目前餘額為619萬6121元。

國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康的政治獻金合計2億158萬7882元，首次申報收支相抵後餘額615萬8882元。剩餘的615萬8882元當中，支付當選後與公務有關費用30元，這是支付給銀行的匯款手續費；另外，也捐贈財團法人新台灣人文教基金會100萬元。兩人政治獻金專戶收支折抵加上利息收入後，目前餘額為525萬636元。

民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈的政治獻金合計4億697萬4802元，首次申報收支相抵後餘額6034萬2849元。其中參加公職人員選舉使用支出3237萬3944元；另也捐贈台灣民眾黨共71萬5519元；捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體200萬元，捐贈對象為財團法人台北市台灣眾望關懷基金會，支出合計3508萬9463元。兩人政治獻金專戶利息收入為18萬1742元，其他收入共256萬5729元；收支折抵加上收入後，目前餘額為2800萬857元。

依政治獻金法第23條規定，賸餘政治獻金可作為支付當選後與其公務有關的費用、捐贈其所屬政黨，以及捐贈教育、文化、公益、慈善機構或團體，還有參加公職人員選舉使用等用途支用。申報之日起4年內未支用完畢時，則應辦理繳庫。

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