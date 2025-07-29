蕭副總統接見日本訪團 盼新世代國會力量持續交流
副總統蕭美琴今天接見「日本國民民主黨青年局」訪問團，她提到早年擔任國會議員期間，也熱衷與日本青年議員交流往來，很高興日本新世代國會力量、不分黨派的議員們，願意與台灣互動交往、深化情感。
總統府發布新聞稿指出，蕭副總統下午接見「日本國民民主黨青年局」訪問團，歡迎局長淺野哲偕多位參眾議員們來訪。
蕭副總統提到，她早年擔任國會議員期間，也熱衷與日本青年議員交流往來，很高興日本新世代國會力量、不分黨派的議員們，願意與台灣互動交往、深化情感。
副總統表示，台日之間在歷史及文化上有特殊連結，現在也共享民主與自由制度，並共同應對區域地緣政治挑戰、國內人口老化、少子化，以及持續推進科技發展和經濟繁榮等各項議題，期盼未來雙方持續就共同關切議題合作交流、深化關係。
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