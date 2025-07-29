影／豪雨重創中南部 賴總統坐鎮應變中心連線地方首長了解最新災情

南部地區降下豪大雨造成淹水災情，而中央氣象署也持續啟動劇烈豪雨加強作業。賴清德總統下午前往中央災害應變中心了解全台最新積淹水災情，並與嘉義、台南、高雄及屏東等4縣市首長視訊，親自了解各地災情現況。

賴總統表示，在中央部會與地方各政府攜手合作之下，會將傷害降至最低，除了農漁業部份，另有3萬餘戶民宅受損嚴重，已指示行政院成立雲嘉南災後重建小組，明天將在台南召開第一次工作會議，協助受災民眾重建家園，並由中央來協助籌措經費。