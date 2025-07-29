卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

雲嘉南地區昨天受豪大雨影響多處淹水，行政院長卓榮泰今到雲林勘災，地方提出多項治水計畫，希望中央趕快核定經費，民進黨立委劉建國則批，台灣治水政策歷經三任總統仍無法到位，需要儘速改善，卓榮泰表示，要系統性治水才不會遺漏到最末端，拜託民眾給政府一點時間，「我們會做好」。

雲林縣沿海地區昨清晨因急速暴雨造成多處淹水，縣長張麗善、水利署長林元鵬、立委張嘉郡及丁學忠、劉建國、水林鄉代理鄉長張東凱等人今天陪同卓榮泰及經濟部長郭智輝到水林鄉新街大排抽水站及淹水受災戶勘災，張麗善當場提出多項已規畫治水計畫，包括新街大排滯洪池工程及蔦松大排、尖山大排、羊稠厝出海口抽水站等，希望中央盡快核定經費補助。

丁學忠說，雲林沿海鄉鎮屬於較低窪區，遇雨易淹，建議水利署再調撥3至5台抽水機讓公所得以運用，並希望中央、地方一起通盤檢討治水；張嘉郡則說，院長來了，大家都看到曙光、希望，可以解決淹水問題，以院長的格局來看，這些治水經費只要花一點點錢，就可以造福許多百姓，希望中央給予支持。

劉建國則指出，台灣的治水政策從過去陳水扁總統8年800億、馬英九總統6年600億，再到蔡英文總統的前瞻水與環境計畫，歷經三任總統接力推動，至今抽水站仍無法順利到位，就連小額的治水建設經費到現在還沒有處理，這絕對是要用最快速度來解決的問題之一，面對極端氣候，淹水範圍必須縮小、退水速度要快，相關經費與工程必須提前部署，中央與地方政府應儘速協調，能先行的工程就應盡速推動，不該重演去年凱米颱風、今年再次發生相同災情的情況。

卓榮泰表示，「存在已久的問題，不論多久，今天我們就是要面對」，其中出海口抽水站問題明顯最急迫，將優先處理；至於滯洪池部分，則請地方政府加速完成用地取得。他強調，預算可以爭取，關鍵在於「工法要可行、工期要可控」。針對地方提出的治水計畫需求，請水利署盡快提報，政府不能因為人民打拚、樂觀，只在旁邊當啦啦隊。

卓院長亦宣布，行政院將推動「未來六年一千億元」的跨年度治水計畫，彌補過去治水在源頭與末端的缺口，達成「淹水最小、退水最快、最高安全標準」的三大目標。