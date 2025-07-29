豪雨重創中南部民宅！賴總統坐鎮應變中心 指示政院成立災害重建小組

受到西南氣流豪雨影響，南部持續降雨，中央氣象署今持續啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，同時公布最新24小時預測雨量，其中高雄縣山區、屏東縣山區達到停班課標準。賴清德總統今天下午至中央災害應變中心了全台最新積淹水災情，並逐一與嘉義、台南、高雄及屏東等4縣市首長視訊了解最新現況。

賴清德表示，在中央部會與地方各政府攜手合作，將傷害降至最低，農漁業，有3萬餘戶民宅受損嚴重，已指示行政院成立雲嘉南災後重建小組，明天在台市召開第一次工作會議，協助受災民眾重建家園，由中央來協助籌措經費。氣候變遷天氣變化很快，要如何因應，中央會全力協助地方加強水利工程來改善。

氣象署指出，低壓帶及西南氣流連日來為台灣帶來明顯降雨，今晚至明天在中南部地區仍有大雨或局部豪雨，南部地區亦須留意局部豪雨等級以上降雨發生的機率；預估7月31日至8月2日西南氣流稍減弱，3日起西南風有再增強的趨勢，中南部地區仍要注意大雨或局部豪雨。

中南部豪雨成災，依經濟部統計全台累計共13人受傷，分為嘉義縣4人，台南市5人，高雄市4人，因積淹水受困有47件，救出91人。截至今天下午3時，有4縣市進行預防性疏散撤離，包括嘉義縣6人、台南市680人、高雄市2315人、屏東縣41人，累計撤離人數共3042人，多數為自行依親，台南市、高雄市、屏東縣3縣市開設10處收容安置處所，收容239人。

29日停班課縣市包括嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣；自28日截至今天下午3時，全台曾經停電戶數1萬764戶，目前仍停電共61戶，包括台南市3戶、新北市58戶。

另依氣象署今下午4時發布最新24小時雨量預測，高雄市平地與山區200至340毫米；屏東縣平地200至340毫米、山區200至400毫米，共有高雄、屏東2縣市達到停班課標準地區。