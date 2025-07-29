傳普發現金不覆議為823罷免止血 朱立倫：賴總統心中還是沒人民

政府發不發現金1萬元。目前傳出，政院為顧慮8月23日第二波罷免與核三公投，暫先不覆議，但發不發，再看狀況。國民黨主席朱立倫表示，經過一場大惡罷，賴清德總統心中還是沒有人民？眼中還是看不到災民？每天搞政治、不顧民生，人民的怒火正持續累積中。

朱立倫指出，近日賴政府面臨丹娜絲颱風及後續豪雨所造成的嚴重災情反應遲緩，不但看不到長期台灣建立的救災SOP緊急協助災民，連應該快速啟動的重建機制，至今行政院仍未提出。

國民黨立院黨團今緊急提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，希望災民生活儘速恢復，立法院在逕付二讀後，卻仍要交付協商，進入冷凍期一個月。朱立倫說，目前災民仍在受苦中，民進黨應積極主動和提案的國民黨團協商，加速條例通過。

朱立倫批評，面臨大罷免的結果，民進黨竟不知虛心反省、面對新民意，而是歸責於人民想普發現金一萭元。執政黨難道不知這本是政府超收稅金、還錢於民嗎？而普發現金更是為刺激消費，振興景氣並解決關稅所造成的經濟壓力。

朱立倫說，今竟傳出行政院想走巧門，表面宣稱不覆議，卻仍不放棄走憲法法庭，甚至可能不編預算，一切只想先撐過823的第二波大罷免。國民黨誠摯呼籲政府應以蒼生為念，包括緊急救災，還錢於民，振興經濟等等，都應放下權力的傲慢，一切以民為本。民主的重點不是權力，民主的根本是民生，人民不希望政府拚政治，百姓期待安居樂業。