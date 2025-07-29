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最長可逾五年！羈押超過十個月 白營大老主張體檢羈押制度 搶救柯文哲

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
照片取自柯文哲臉書
照片取自柯文哲臉書

民眾黨創黨主席柯文哲已經被羈押超過十個月，民眾黨創黨大老主張藍白應該趁著反罷免氣勢，在立法院體檢羈押制度，搶救柯文哲。

柯文哲2024年9月遭到偵查羈押，2025年1月遭到審判中羈押，到7月累計已經超過了十個月。事實上，依照現行法律，審判中全部羈押期間累計可以達到五年，加上偵查羈押超過五年，這已經比很多刑期還長，很可能侵害人權。

民眾黨大老指出，這次大罷免有很多民眾黨的小草高喊「我們不出來，阿北出不來」，有效動員了白營支持者出來投票。事實上，很多民眾都感覺柯文哲被羈押太久，違反情理，該審判就審判，有罪就判刑，無罪就釋放，而不是一直羈押。民眾黨與國民黨應該體察這股民意，透過體檢甚至修法，以免羈押制度變成先把人關起來，再慢慢收集證據，侵害人權。

民眾黨創黨大老說，許多民眾都覺得柯文哲受到不公正的迫害，還沒有被定罪就形同已經坐牢，沒有被褫奪公權卻無法出來反罷免投票；羈押過程中還發生前台北市副市長彭振聲夫人自殺的遺憾，不只讓彭振聲痛哭怒斥國家迫害，更讓全民同感悲哀。大家應該都會同意，如果有罪，當然應該接受司法審判，但現在的羈押已經很明顯是有政治考量，今天是柯文哲，改天可能是每一位台灣人，民眾黨應該把搶救柯文哲變成主要目標，國民黨也應該一起合作，讓搶救柯文哲變成全民運動。

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