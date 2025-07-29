林德福控票數抄反不更正 中選會：若錯置，依程序再審定

第一波大罷免結束，但國民黨立委林德福表示，自己選區內這次出現唯一里「同意罷免」，當天就有里長發現是同意票及不同意兩票數寫反，經反映後，中選會隔天還是公布錯誤票數，中選會應通盤檢討。對此，中選會表示，若有錯置，依作業程序，會再依新北選委會更正再審定。

林德福憂心，若中選會的資料與現實的開票結果真的「相反」，是選務工作上嚴重疏失，也證明中選會處理選務有瑕疵，這要如何確認類似缺失只發生在永和？會不會發生在總統選舉、市長選舉、立委選舉、政黨票、議員、里長等？追根究底，中選會需要通盤檢討票務作業。

中選會稍早表示，若有錯置，依作業程序，經該區公所請新北市選委會更正及初審，則中選會也會再依新北市選委會更正再予以審定的。其餘並無其他評論或回應。