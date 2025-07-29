快訊

林德福控票數抄反「僅這1里同意罷免」 中選會回應了

被移動過？新莊行李箱藏屍命案 發現人推測從中環路被丟進水溝

虛假和平？泰柬達成停火，零星衝突仍在發生

聽新聞
0:00 / 0:00

2026藍白合？戴錫欽曝北市合作空間 這2縣市長也有機會

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」提供
國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」提供

大罷免726投票全數未通過，對於接下來2026是否持續藍白合國民黨北市黨部代理主委戴錫欽表示，目前藍白在台北市有很好溝通，就黨團角度，台北市第一是蔣萬安連任優先；另希望國民黨議員單獨過半。至於民眾黨有發展需求會充分尊重。

戴錫欽今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，對於台北市2026如何藍白合？戴說，目前國民黨議員有28席，民眾黨4席也都有各自基礎，目前民眾黨還沒有中正萬華、松山信義區議員席次，至於是否民眾黨徐甫、吳怡萱會來選，國民黨都充分尊重，議員是多席次，也非立委單一席次。

另外，戴也認為，新竹的確也有機會藍白合作，嘉義市也是可以考慮，預測未來國民黨不管誰當黨主席，都會維持目前藍白好的合作，不論2026或2028。

至於新北是否禮讓黃國昌？戴認為，關鍵在於新北市長侯友宜、及新北議長蔣根煌，新北部分尋求勝選方程式，如果是大家理念相同，就是比民調誰最強、誰最符合民意？當民意支持誰，大家有默契就共同支持。甚至如果2026奠下好的基礎，也是為2028好。

國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」提供
國民黨北市黨部代理主委戴錫欽今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪。圖／CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」提供

編輯推薦

藍白合 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

大罷免726完封 戴錫欽：賴清德當掉、盧秀燕2028更多期待

美拒賴清德過境？戴錫欽分析川普盤算：跟美中談判有關

大罷免挺過…首都藍營仍被司法燒成焦土 黨內期盼她能回歸

北市保五不用辭主委了！ 戴錫欽：多數民眾深化民主具信心

相關新聞

反制南非更名降等我駐處 外交部：考慮限制晶片出口

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（29日）在外交部例行記者會表示，南非粗暴片面我駐處更名降等，我方正研議反制措施，包含限制...

傳美拒賴清德過境 AIT稱台灣未宣出訪：美國政策不變

金融時報報導美國總統川普拒絕讓賴清德總統過境紐約，一名美國在台協會（AIT）發言人指出，台灣並未宣布賴總統出訪計畫，他重...

外傳他點頭同意將宣布參選宜蘭縣長 林國漳驚曝：我一點都不想選

誰要代表民進黨參選下屆宜蘭縣長？外界盛傳，宜蘭信賴台灣之友會理事長林國漳經勸說後已經點頭同意，將在最近宣布參選，引發政壇...

台師大女足抽血案爭議下 運動部長卡位戰已出局？

台灣師範大學女足抽血事件，校方和政府用「追殺個人」來彌補制度上的不足，加上事件爆發時機敏感，體育運動界都在傳是涉及運動部長之爭而引發的「內鬥」。台師大是台灣體育運動界龍頭、幾位資深學者，甚至被視為部長或副部長的潛在人選。但台師大在女足抽血事件上延宕處置，脊梁又不夠硬，恐因社會觀感不佳，在暗潮洶湧的首任運動部長卡位戰中「出局」。

2026藍白合？戴錫欽曝北市合作空間 這2縣市長也有機會

大罷免726投票全數未通過，對於接下來2026是否持續藍白合？國民黨北市黨部代理主委戴錫欽表示，目前藍白在台北市有很好溝...

【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

大罷免大失敗，綠營開始找戰犯，民進黨秘書長林右昌請辭負責，但黨內仍暗潮涵湧，各界都在關注總統兼民進黨黨主席賴清德明天的中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。