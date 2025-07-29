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2026藍白合？戴錫欽曝北市合作空間 這2縣市長也有機會
大罷免726投票全數未通過，對於接下來2026是否持續藍白合？國民黨北市黨部代理主委戴錫欽表示，目前藍白在台北市有很好溝通，就黨團角度，台北市第一是蔣萬安連任優先；另希望國民黨議員單獨過半。至於民眾黨有發展需求會充分尊重。
戴錫欽今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「中午來開匯」專訪，對於台北市2026如何藍白合？戴說，目前國民黨議員有28席，民眾黨4席也都有各自基礎，目前民眾黨還沒有中正萬華、松山信義區議員席次，至於是否民眾黨徐甫、吳怡萱會來選，國民黨都充分尊重，議員是多席次，也非立委單一席次。
另外，戴也認為，新竹的確也有機會藍白合作，嘉義市也是可以考慮，預測未來國民黨不管誰當黨主席，都會維持目前藍白好的合作，不論2026或2028。
至於新北是否禮讓黃國昌？戴認為，關鍵在於新北市長侯友宜、及新北議長蔣根煌，新北部分尋求勝選方程式，如果是大家理念相同，就是比民調誰最強、誰最符合民意？當民意支持誰，大家有默契就共同支持。甚至如果2026奠下好的基礎，也是為2028好。
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