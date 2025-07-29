【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

大罷免大失敗，綠營開始找戰犯，民進黨秘書長林右昌請辭負責，但黨內仍暗潮涵湧，各界都在關注總統兼民進黨黨主席賴清德明天的中常會談話。不過賴欽點的不分區立委王義川卻在政論節目指普發1萬在台中發酵，當年林佳龍即因取消老人健保補助而在台中市長選舉崩盤，「台中人非常在意錢」。王無差別羞辱台中人，再度重創民進黨。有這樣豬隊友，賴清德還需要在內部找敵人嗎？

第一波大罷免投票中，24席國民黨立委與新竹市長高虹安的罷免案全遭否決。立委王義川上政論節目分析，指普發1萬元這件事情在台北市沒有發酵，「但台中市是全面發酵」，他並舉2018年為例，指林佳龍也因為取消老人健保補助而在連任市長選舉全面崩盤，他的結論是「代表台中人非常在意錢」；他還說，有綠營大老在台中群組直接說出，「下次市長、市議員候選人要不要提『每個月發2萬』？」

王義川的分析很快在網路發酵，不少網友反批王義川「選輸把台中人當戰犯？」、「讓民進黨從823、2026輸到2028」、「左怪中共滲透，又怪台中人在乎錢，民進黨都沒錯！」；到底藍白主張普發現金有沒有在這一波大罷免投票中發酵，特別在台中地區是不是影響投票的關鍵因素，可能有待進一步的分析，但王義川想都不想就說「台中人非常在意錢」，爭議程度只有衛福部次長呂建德在臉書發文「剿匪也不是一次就成的」可以比擬了。

台中人有沒有非常在意錢，外界不得而知，但2018年林佳龍連任市長失利的主因絕非取消老人健保補助， 一般認為是盧秀燕打出空汙牌奏效；根據政大學者林啟耀用關鍵詞搭配布連邏輯分析，那年市長選舉最多人在討論的是台中空汙問題，佔了25.9%，其次是中央執政問題，佔18.7%、交通問題也有13.2%、地方派系則有9.9%，其他外溢因素包括柯文哲、韓國瑜（韓流）等，介於5%~2%之間，取消老人健保補助根本排不上名。王義川指林佳龍因取消老人健保補助而在選舉全面崩盤，欠缺學理基礎。

事實證明，盧秀燕不僅在2018選學打空汙牌而大勝林佳龍21萬票，2022連任之戰也續打空汙牌更大贏對手蔡其昌27萬票，不得不說，民進黨長期忽視中火減煤議題，致使原本是搖擺州的台中市漸漸變藍；盧秀燕屢戰屢勝是抓對了議題，造就今天少數能與賴清德一較高下的藍營政治人物之一；今年初中火增設4部燃氣機組的環評初審過關，盧秀燕馬上喊出「增一拆一、全國比照」，增加不少全國性的能見度，難道不是民進黨給她機會嗎？

王義川在台中經營的時間不短，怎會不知箇中關鍵？明知台中人最在意的僅是乾淨空氣，怎會說出「台中人非常在意錢」這種狂語？更別說蘇貞昌當行政院長時，當時台中的綠委何欣純、蔡其昌也不斷呼籲行政院普發6000元現金，難道民進黨支持者就不愛錢？

賴清德在2024年大選時全力搶救大兵王義川，也終於在勞動部長洪申翰入閣後遞補立委。第一波大罷免大失敗，王義川沒有幫賴清德收拾善後也就算了，反而替賴清德惹怒台中人；823台中還有三位藍委也要罷免同票，依王義川的邏輯，台中人只會更堅定投下不同意票，民進黨只會輸得更難看。