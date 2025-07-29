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一般補助款要專案報告 周五院會將討論

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院29日通過8月1日的院會議程，將討論總預算、一般補助款、丹娜絲風災補助等事宜。（直播截圖）
立法院29日通過8月1日的院會議程，將討論總預算、一般補助款、丹娜絲風災補助等事宜。（直播截圖）

針對行政院要撥付地方政府補助款，還有自行調整刪減636億元，行政院必須1個月內向立法院提出報告！立法院29日進行程序委員會，藍白在人數優勢下，聯手通過藍白版本的院會議程。討論事項包括總預算、一般補助款、丹娜絲颱風風災補助、《預算法》修正，還有國發基金調查、NCC人事案等。

盼政院報告補助款

立法院29日進行程序委員會，決定8月1日院會的議程。國民黨團由立委林倩綺提案，要求討論事項要處理15個案件，包括國民黨團要求行政院針對地方補助款、自行調整刪減總預算狀況，1個月內專案報告，還有丹娜絲颱風的風災補助要從速，以及《資通安全管理法》修法與要求行政院儘速送交NCC新委員提名名單等。

民進黨團則由立委范雲提案，希望院會可嚴正譴責中國對副總統蕭美琴出訪捷克時的跨國恐怖主義行為，並呼籲立法院不分朝野黨團，應該共同守護台灣主權與民主價值對抗中國的滲透與威脅，同時立法院也應加速各項國家安全法制改革，強化反滲透、反間諜與保護關鍵技術法案。

藍白、綠提案互批評

提案中也批評有立委利用言論免責權，企圖藉國會質詢以政治力量干擾與影響審判中個案，應該予以嚴厲譴責。但國民黨團、民眾黨團也在提案中，譴責民進黨總召柯建銘在國會毀損公物、傷害立委，同時也提案批評行政院長卓榮泰，要求儘速提名新的NCC委員，還有在未經立法院長韓國瑜同意下離開議場。

由於雙方對彼此議案都有異議，因此就要透過表決決定議程，在藍、白於程序委員會有席次優勢下，民進黨的提案以8比10的票數遭到否決，國民黨的提案則以10比8的票數通過。

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