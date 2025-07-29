與以色列討論屯墾區醫療合作 外交部：沒有到具體落實

我方與以色列討論在屯墾區捐助醫療中心，引發討論，外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（29日）在外交部例行記者會重申，衛生醫療一直是台灣與以色列重要合作領域，我方代表應以色列國會議員邀請參訪屯墾區，討論雙邊醫療合作，目前仍在研議討論，沒有到具體落實。

約旦河西岸的屯墾區存在法理爭議，我方評估要與以色列展開的合作，讓支持巴勒斯坦的民間團體規畫下月3日要到外交部抗議。

顏嘉良表示，台灣和以色列就醫療合作廣泛交換意見，並沒有具體承諾資助，且屯墾區的國際禁令在於經貿領域，我方正在討論則是醫療合作，「我們的判斷是並沒有踩到這條紅線。」

顏嘉良重申，外交部自以哈戰爭以來，即透過駐約旦代表處與「美慈組織巴勒斯坦分部」合作，對加薩地區提供人道援助物資；美國慈善組織運用我國政府50萬美元捐款，規畫運送及發放糧食、飲水、及衣物和帳篷等民生物資給加薩地區人民，計畫仍在進行中，未來也會持續與約旦或其他理念相近國家的國際人道組織合作，參與加薩人道援助及相關的重建計畫。