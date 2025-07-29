日本國民民主黨青年局率團訪台 將會見蕭副總統蕭美琴
日本國民民主黨青年局長淺野哲眾議員今天率團訪台，期間將晉見副總統蕭美琴，另將赴新竹科學園區考察。外交部表示，國民民主黨為第三大在野黨，此次訪台展現日本國會不分朝野對台重視。
外交部上午發布新文稿指出，日本國民民主黨青年局一行9人於29日至31日訪台，訪團由國民民主黨青年局長淺野哲眾議員擔任團長，外交部對該團訪台交流表達誠摯歡迎。
外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，拜會立法院長韓國瑜、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、數位發展部部長黃彥男、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等人；另將赴新竹科學園區考察，了解台灣政經現況及產業發展情形。
外交部表示，國民民主黨於近期參議院選舉中取得17席，為日本第三大在野政黨，此次訪台展現日本國會不分朝野對台灣的支持與重視，將有助台日青年政治家的交流與合作。
外交部強調，期盼與日本朝野政黨在既有良好緊密的基礎上，持續深化在各領域的實質合作關係。
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