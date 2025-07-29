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反制南非更名降等我駐處 外交部：考慮限制晶片出口

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部亞西及非洲司司長顏嘉良。記者張文馨／攝影
外交部亞西及非洲司司長顏嘉良。記者張文馨／攝影

外交部亞西及非洲司司長顏嘉良今（29日）在外交部例行記者會表示，南非粗暴片面我駐處更名降等，我方正研議反制措施，包含限制晶片輸往南非，但目前進展是南非還未與我方展開協商。

顏嘉良表示，反制措施和範圍都需要進一步討論磋商，希望南非政府盡快與我展開協商。

南非外交部自去年10月和今年1月，兩度致函要求我駐南非代表處遷出其首都普利托利亞；3月，南非外交部官網將台灣代表處名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中；5月，南非外交部官網又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。

最新發展是，本月21日，南非外交部在未與我國協商下，以政府公報發布公告，將我國在南非兩駐處自4月1日起分別改名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。

外交部長林佳龍第一時間指示駐處嚴正抗議並交涉；外交部上周指出，目前駐南非兩駐處均正常對外運作，外交部將秉持「對等」與「尊嚴」的立場，要求斐方與我進行後續談判。後續如有相關進展，將適時對外說明。

顏嘉良表示，我方密切關切南非政府公告發布的後續效應，目前兩駐處正常運作。

此外，索馬利亞政府之前禁止台灣護照入境及過境，顏嘉良表示，台灣與索馬利蘭持續透過多方管道努力，並獲理念相近國家友人協助，我國駐索馬利蘭代表處持續正常運作，同仁安全無虞，我國人並已可再持一般護照前往索馬利蘭及索馬利亞商旅或轉機。

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